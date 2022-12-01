"Даже Гитлер не рискнул": Фейгин рассказал, использует ли рф в Украине химическое оружие

Звание "страны-террориста" прочно закрепилось за россией и без применения оружия массового поражения, однако возможны любые варианты

Применение россией в Украине химического или ядерного оружия является маловероятным, поскольку тем самым президент рф владимир путин подпишет себе смертный приговор, задействовав подобный протокол.

Об этом российский правозащитник Марк Фейгин рассказал в интервью OBOZREVATEL. По его мнению, использование химоружия, как и "ядерки", повлечет за собой молниеносный ответ со стороны мирового общества.

Как заметил юрист, многие государства и без того уже официально признают рф "страной-террористом". К тому же применение химоружия станет символом изменения всего подхода к нынешней войне.

"Переход к химическому оружию — это прекращение всего, — говорит Фейгин. — Если будет установлено применение химического оружия в восточноевропейской стране, это уже отсылка к Гитлеру, который имел огромные, невероятные арсеналы химического оружия. Причем весьма эффективные. Однако даже когда Берлин был окружен, он не дал команды использовать химическое оружие. А мог бы пустить снаряд и накрыть сразу две тысячи людей".

Такое поведение немецкого фюрера он объясняет тем, что тот понимал серьезность вероятного ответа со стороны — ведь большинство стран тогда владели химоружием, включая специальные бомбы. Пойди Гитлер на крайний шаг, это не только бы закончило войну, но и положило бы конец всему населению страны. Подобный сценарий актуален и для диктатора владимира путина, считает правозащитник.

"Конечно, в этой жизни ничего исключать не можно. Но сейчас они считают, что бомбардировкой, ударами по критической инфраструктуре Украины они могут достичь желаемых целей", — подчеркнул Марк Фейгин.

Тем временем в Украине отмечают весьма неожиданное последствие массированных атак россиян по мирным городам — население стало еще более активно и рьяно донатить на ВСУ. Больше всего пожертвований приходится на три БФ — "Вернись живым", Сергея Притулы и United24.

Также "Телеграф" рассказывал, что свидетельствует о подготовке россиян к очередной волне ракетного террора против Украины.