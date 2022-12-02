Козырей не останется: эксперт открыл, как придется выкручиваться преемнику путина

Многие представители российской элиты настроены против полномасштабной войны с Украиной, ведь она поломала им все планы

В Кремле продолжаются "подковерные игры" за президентское кресло после ухода владимира путина. Впрочем, кто бы не пришел на смену российскому диктатору, ему придется начать переговоры с Западом о смягчении деловых отношений, снятии санкций и начале адекватного процесса переговоров.

Такого мнения придерживается главный редактор журнала The Economist Аркадий Островский, пишет "НВ". Он подчеркивает, что имя человека, который станет преемником путина, не слишком важно — на эту должность уже претендуют Мишустин, Собянин, Патрушев и многие другие. Дальновидность следующего лидера рф придется оценивать исключительно исходя из его действий.

"Важно, мне кажется, ощущения элиты и ненависть элиты к путину, страх за развязанную войну, которая не в их интересах, — говорит Островский. — Мы знаем, к примеру, что сергей лавров, министр иностранных дел, вообще не знал о том, что подобное решение [о вторжении 24 февраля — ред.] принято. Поэтому мы имеем элиту, которая по сути совсем не радуется этой войне".

Многие российские политики, чиновники и дипломаты были вынуждены менять жизненные устои и планы на будущее из-за желания путина захватить Украину. При этом многие представители прокремлевской элиты — уже люди в возрасте, которым не очень-то и хотелось перемен.

"Первый звонок, который, я думаю, сделает любой человек, пришедший на смену путину, будет в Вашингтон. Потому что нужно будет договариваться. И нужно будет снимать санкции. И вот это и будет переходной, как по мне, момент, когда придется вести переговоры", — делится мнением журналист.

По его словам, в любом случае все "козыри" сейчас на руках у Запада, ведь рф фактически осталась в изоляции. Также свою роль и отыграет Украина, субъектность которой лишь повысится. В случае смены власти в россии можно будет говорить о дальнейшей выплате репараций и общем торжестве справедливости.

Отметим, что в высших политических кругах россии ходят разговоры о том, что один из главных претендентов на место путина — секретарь Совбеза николай патрушев положил на стол диктатора сценарий проигрыша в войне с Украиной.

Также "Телеграф" рассказывал, с какими проблемами столкнулся сын патрушева, которому тоже пророчили возможность занять президентское кресло.