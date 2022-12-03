Макрон хочет поговорить с путиным после громкого заявления главы МАГАТЭ

При этом пресс-секретарь путина песков заявил, что точная дата телефонного разговора пока неизвестна

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планирует в очередной раз позвонить президенту российской федерации владимиру путину. Также он свяжется с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси, который занимается поиском компромисса в ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сам Макрон сообщил в интервью телеканалам TF1 и LCI. По его словам, у него вызывает беспокойство "проблема с Запорожской АЭС, которая находится в центре боевых действий".

"После встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси я снова поговорю с президентом путиным, в частности о гражданской атомной энергетике", — рассказал Макрон.

Следует напомнить, что после того, как начала появляться информация о том, что российские оккупанты готовятся уйти из ЗАЭС, Рафаэль Гросси сделал заявление по поводу переговоров обеих сторон. Он рассказал, что Киев и Москва согласились не вести обстрел станции и не открывать огонь на ее территории. При этом украинская сторона настаивала на том, чтобы российские войска убрали все оружие с территории Запорожской АЭС, и МАГАТЭ полностью поддерживает эти требования. Российская сторона согласилась на это и не попросила ничего взамен.

"Это то, чего требуют украинцы, и их точка зрения ясна. И это в любом случае было бы частью общей договоренности", — подчеркнул Гросси.

Как сообщал "Телеграф" ранее, первые сигналы того, что российские захватчики собираются уходить из Запорожской АЭС, появились еще в конце ноября. На это, в частности, намекали и пропагандисты.