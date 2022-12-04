С помощью судебного разбирательства россиянам и их наемникам надеются помешать находить финансирование

В начале ноября в Великобритании начато рассмотрение иска украинских граждан, пострадавших от действий бойцов ЧВК "Вагнер", основанной россиянином евгением пригожиным. Глава юридической фирмы McСue Jury & Partners Джейсон Маккью, являющийся представителем истцов в этом деле, говорит, что подобное разбирательство имеет сразу несколько важных целей. Прежде всего специалисты хотят надавить на россиян и "вагнеровцов" в том числе, чтобы уменьшить их финансирование и возможность обходить санкции.

Больше деталей Маккью раскрыл в интервью OBOZREVATEL. По его словам, в мире остается еще немало способов, с помощью которых ЧВК получает дополнительные деньги и вооружение. Эту российскую военную машину, говорит он, следует остановить.

Всего британец говорит, что иск, поданный от имени украинцев, имеет пять основных целей. Первая из них — максимальное увеличение репараций в интересах пострадавших. По мнению Джейсона Маккью, очень важно добиваться выплат именно от виновников случившегося, а не их "доноров". При этом возмещения должны быть "ощутимыми", а не символическими.

"Вторая [цель] — повлиять на работу российской военной машины таким образом, чтобы ее владельцы были вынуждены думать о судебных делах по всему миру и фокусироваться на этих судебных делах — вместо того, чтобы фокусироваться не ведении войны", — объясняет юрист.

Не менее важной целью Маккью считает предоставление украинскому народу "инструмента правосудия", на который не будут влиять любые переговоры или политические договоренности. Важным моментом является здесь то, что истцом должен выступать народ или его представители, а не официальное государство.

Также британский юрист обещает, что в суде попытаются доказать: россияне превратили терроризм в инструмент ведения войны. При этом деньги подобным наемникам идут от государства-агрессора (читай — путина), что и хотят донести до общества.

"Последнее, но также очень важное: процессы должны быть занозой в заднице для россиян, — подчеркивает Джейсон Маккью. — В этом состоит наша идея".

Отметим, что Маккью участвовал во многих громких делах, известных во всем мире. С его помощью иск против пригожина выдвигали расследователи Bеllingсat, а жертвы "Ирландской республиканской армии" — против ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Судился британец и с Facebook.

Ранее "Телеграф" исследовал, какое влияние на войну в Украине путин пытается оказать с помощью ЧВК "Вагнер". Часть экспертов считает, что растущее влияние евгения пригожина, создавшего данную компанию, может по итогу сделать хуже самому кремлевскому лидеру.

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