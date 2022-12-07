"Зрада" отменяется? В США объяснили настораживающие слова Блинкена насчет Украины

Вашингтон не планирует отказываться от постоянной поддержки украинцев в борьбе против россии

Спикер Госдепартамента США Нед Прайс был вынужден выступить с дополнительным объяснением громких заявлений госсекретаря Энтони Блинкена. Как известно, накануне чиновник подчеркнул, что США якобы сфокусированы на возможности Украины вернуть себе территории, оккупированные после 24 февраля. При этом о захваченных Крыме и части Донбасса речи не шло.

Как сообщает ZN.UA, ссылаясь на заявления Прайса, изначально Блинкен имел в виду желание очертить "контуры поля боя прямо сейчас". При этом решение о дальнейших действиях — в том числе деоккупации Донецкой и Луганской областей, а также Крыма, — должны принимать исключительно в украинском правительстве.

По словам Прайса, необходимость дальнейшего продвижения ВСУ на фронте зависит исключительно от решения самих украинцев насчет целей окончания этой войны. При этом США планирует и дальше предоставлять военную помощь Украине.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. Столько, сколько будет нужно, чтобы Украина восстановила свой суверенитет, свою независимость, свою территориальную целостность. Но точная динамика этого будет зависеть от украинского народа", — подчеркнул Нед Прайс.

Таким образом в Госдепартаменте попытались продемонстрировать, что никакого влияния на происходящее на фронте в Украине они не имеют, а цели армии определяются исключительно украинским правительством.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему США не спешат признавать россию страной, спонсирующей терроризм, и какую замену такому решению они хотят воплотить в жизнь.

Также мы писали о том, для чего президент Байден настаивает на выделении Украине дополнительного финансирования в размере 37 млрд долларов.