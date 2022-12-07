Уже даже собаки из РФ не в почете: Ющенко оценил шансы изгнать Россию из ВТО и ООН

РФ так просто не уйдет с международной арены, но ее судьба практически решена

Весь цивилизованный мир отворачивается от России на фоне ее агрессии против Украины, и все больше международных организаций переходят к политике изоляции РФ. Уже практически решен вопрос исключения России из Всемирной торговой организации (ВТО), также рассматривают легитимность вхождения РФ в Совет безопасности ООН.

Об этом экс-президент Украины Виктор Ющенко рассказал в интервью "Телеграфу".

"Международных организаций в мире много. Произведите небольшой мониторинг, и вы увидите, что политика изоляции России как государства-агрессора проводится даже на уровне кинологических международных ассоциаций. Извините, даже собак из России не приглашают на международные мероприятия, потому что эта страна ведет войну в Украине. Идет линия удаления России из всех здоровых интернациональных действий. Пока эта линия идет вдогонку преступлениям России. Но придет время, когда она выровняется и пойдет на опережение", — подчеркнул Ющенко.

Касательно ВТО он уточнил, что Россию уже лишили статуса страны с рыночной экономикой, — а именно он предшествует вхождению в организацию, и вопрос членства "уже предопределен".

В Совбезе ООН Россия имеет право вето, и для нее это такой же важный инструмент, как и ядерное оружие, а потому РФ так просто не уйдет из организации.

Однако, напоминает Ющенко, Россия унаследовала членство в ООН как правопреемник Советского Союза, — при этом анализ международно-правовых документов показывает, что РФ сделала подтасовку, чтобы присвоить себе советское место в кругу глобальных игроков.

"Но исключение России из СБ ООН можно обосновать не только сомнительной историей включения, но и тем, что Российская Федерация делает прямо сейчас. Это страна-агрессор, нарушившая все возможные принципы международного права и, безусловно, Устав ООН. Оснований предостаточно, но за это место Россия будет жестко бороться своими методами", — подытожил политик.

Как сообщал "Телеграф", ранее Виктор Ющенко прогнозировал, что Россия должна развалиться.