Укр

Не Patriot, но: в США планируют помочь Украине "закрыть небо" другим способом

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Западные партнеры работают над поставками новых систем ПВО для украинских военных Новость обновлена 08 декабря 2022, 06:38
Западные партнеры работают над поставками новых систем ПВО для украинских военных. Фото https://defence-ua.com/

Украинское государство имеет серьезную потребность в укреплении своей безопасности

Отказ Германии передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые могли бы серьезно укрепить противовоздушную оборону нашей страны, не остановил общую работу НАТО над новыми военными поставками. Так, в США изучают вопрос дополнительной помощи в виде систем ПВО, хотя конкретных марок техники и не озвучивают.

Как заявила во время брифинга спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, администрация Байдена в целом приветствует сотрудничество стран Альянса насчет "укрепления коллективной обороны". И хотя Украина членом НАТО не является, ее потребности сейчас также весьма важны.

Комментировать вероятно заключенную договоренность между поляками и немцами насчет все тех же Patriot-ов чиновница отказалась. По ее словам, такие заявления должны делать представители официальных Берлина или Варшавы, а не американцы. При этом было подчеркнуто, что просьбы украинского правительства насчет поставок вооружения регулярно учитываются.

"Мы находимся в тесном взаимодействии с украинцами по поводу их потребностей в области безопасности. Мы работаем над предоставлением Украине систем ПВО, по этому конкретному вопросу [насчет ЗРК Patriot] мне нечего анонсировать сегодня", — сказала она.

Следует добавить, что не так давно насчет вероятного возвращения к обсуждению поставок американских "патриотов" намекал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди прочего он отметил, что вопрос полностью не закрыт, ведутся дискуссии.

"Телеграф" также писал, как на изначальный отказ поставлять подобные ЗРК отреагировал военный эксперт Сергей Грабский.

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#Украина #США #НАТО #ПВО #Patriot