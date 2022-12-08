Не Patriot, но: в США планируют помочь Украине "закрыть небо" другим способом

Украинское государство имеет серьезную потребность в укреплении своей безопасности

Отказ Германии передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые могли бы серьезно укрепить противовоздушную оборону нашей страны, не остановил общую работу НАТО над новыми военными поставками. Так, в США изучают вопрос дополнительной помощи в виде систем ПВО, хотя конкретных марок техники и не озвучивают.

Как заявила во время брифинга спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, администрация Байдена в целом приветствует сотрудничество стран Альянса насчет "укрепления коллективной обороны". И хотя Украина членом НАТО не является, ее потребности сейчас также весьма важны.

Комментировать вероятно заключенную договоренность между поляками и немцами насчет все тех же Patriot-ов чиновница отказалась. По ее словам, такие заявления должны делать представители официальных Берлина или Варшавы, а не американцы. При этом было подчеркнуто, что просьбы украинского правительства насчет поставок вооружения регулярно учитываются.

"Мы находимся в тесном взаимодействии с украинцами по поводу их потребностей в области безопасности. Мы работаем над предоставлением Украине систем ПВО, по этому конкретному вопросу [насчет ЗРК Patriot] мне нечего анонсировать сегодня", — сказала она.

Следует добавить, что не так давно насчет вероятного возвращения к обсуждению поставок американских "патриотов" намекал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди прочего он отметил, что вопрос полностью не закрыт, ведутся дискуссии.

"Телеграф" также писал, как на изначальный отказ поставлять подобные ЗРК отреагировал военный эксперт Сергей Грабский.