Я – за демонтаж империи, надо российскую федерацию перезагрузить: интервью с Ильей Пономаревым

После выхода ВСУ на границы Украины, легион "Свобода России" пойдет освобождать москву

Легион "Свобода России", Чеченский и Башкирский батальоны, куда вошли граждане рф, защищающие Украину от кремлевской агрессии, не переломят ситуацию на фронте. Однако они могут показать россиянам, что их государство вполне способно быть миролюбивым и состоять из субъектов, действительно желающих жить дружной семьей, а не быть загнанными в стойло железной волей москвы. Для этого нужно сменить власть и провести референдумы во всех регионах рф.

Об этом экс-депутат госдумы рф Илья Пономарев рассказал в интервью экс-заму министра инфорполитики, советнику министра обороны (2014-2015) Татьяне Поповой, которая ведет блог на сайте "Украинской правды".

В проекте "Хроники войны" Татьяна Попова посетила штаб и позиции легиона "Свобода России" под Бахмутом, взяла интервью у участников Легиона и российского оппозиционера.

Татьяна Попова: Илья, почему на ваш взгляд такое недоверие к тому, что реально существует и воюет Легион "Свобода России"?

Илья Пономарев: Честно? Потому что российская оппозиция – обанкротилась. Разъехалась. И признавать то, что существуют какие-то другие люди, которых они даже не знают, для них очень некомфортно. То есть, им даже проще признавать существование людей таких – ну, я не буду повторять слова "неонацисты", но очень крайне правых, ультра-крайне правых из РДК (Русского добровольческого корпуса – Ред.). Потому что они о них знают. По крайней мере, о том, что такие люди были. А вот совершенно новая волна появилась, связанная с Легионом. Совершенно новая волна, которая появилась, связанная с партизанами в России – гораздо проще сказать: "Не-не. Это украинская разведка, это просто пиаровский фейк или это Илья Пономарев придумал". То есть, для того, чтобы попиариться, да? Но признавать то, что это реально, просто никто не хочет.

Т.П.: В основном все говорят, что это Илья Пономарев придумал. Скажите, может, потому что недостаточно было информации? Все украинские батальоны – у них есть странички в соцсетях, они там каждый день грузят какие-то видео, как они с беспилотников, из минометов обстреливают. А вот тут такого нет. Почему скрывалась информация?

И.П.: Потому что вопрос безопасности. Вот все время либералы говорят, что "вот вы там подстрекаете людей и создаете для них небезопасность". Ну, конечно, мы стараемся делать так, чтобы для людей это было безопасно. Когда люди приезжают в Легион, у подавляющего большинства в России родственники. И это не шутки. И более того, вот вагнеровцы, конкретно охотятся за Легионом. Конкретно. Смотрят за их позициями. Поэтому здесь Легион стоит против "Вагнера". С той стороны – "Вагнер". Не регулярная российская армия и не народные корпуса т.наз. "ЛНР" и "ДНР", там "Вагнер". Ровно, потому что это основной поединок именно между этими подразделениями.

Т.П.: Нужин (Евгений Нужин — бывший заключенный, завербованный "ЧВК – Ред). Он же хотел попасть в Легион – он попал в него?

И.П.: Он прошел полиграф. Был выявлен как агент. Арестован. И после этого ему сказали – хочешь здесь сидеть или хочешь, чтобы мы тебя поменяли назад? Он сказал – хочу, чтобы поменяли назад. Он-то считал, что назад как агент отъедет – ну, не выполнил задание, получит какое-то другое. А его вместо этого показательно казнили как провалившегося агента. Распиарили это как предателя, которого выкрали. Никто его из Украины не выкрадал, никто его с улицы не похищал, он действительно дал добровольное согласие.

Т.П.: А есть его добровольное согласие, зафиксированное на видео?

И.П.: Я не знаю, есть ли оно зафиксированное на видео, оно фиксируется обменной комиссией. Про это было официальное заявление украинских властей, о том, что согласие есть. Но я не украинская власть, поэтому не могу сказать. Но в какой-то форме оно есть.

Т.П.: Ваше участие в батальоне сейчас какое? В чем именно вы принимаете участие?

И.П.: У нас есть координационный центр, который мы сделали в конце августа. Он сделан для того, чтобы представлять политические интересы Легиона и других подразделений. НРА (Новая революционная альтернатива. – Ред.), например. Партизанские группы. И не только этого батальона, но и других российских военных, которые воюют на украинских фронтах. Наша задача – это работа с правительствами разных стран, и с украинским в том числе, потому что большое количество проблем во взаимоотношениях с разными государственными органами. Вот пресса, да? То есть, Легион сам не мог организовать приезд прессы. Мы помогли организовать приезд прессы, чтобы вы на них посмотрели и после этого что-то про них написали.

Бойцы Легиона готовы идти на москву

Т.П.: Есть ли в Легионе участие русских нацио… тех участников, которые принимали участие в националистических маршах в России?

И.П.: Здесь это не очень сильно выражено. Вот РДК, например, – это ультраправые. Они очень идеологически монолитны. Легион – это новая структура. Это не старая оппозиция. Есть люди, которые так или иначе в каких-то оппозиционных структурах участвовали, тот же самый "Цезарь", например. У него был опыт в структурах Квачкова (речь идет об экс-полковнике ГРУ Владимире Квачкове, связанном с российскими националистами – Ред.). Но это больше державно-патриотическое, а не этнически-националистическое движение. Этнических националистов в Легионе лично я не знаю. Спросите "Цезаря", может он вам скажет больше. Но у меня ощущение такое, что Легион с точки зрения идейной окрашенности очень нейтрален. Есть еще одна группа, в которой товарищ Алексей Макаров (москвич Алексей Макаров при Януковиче сидел в одесской тюрьме по сфабрикованному делу, являлся российским активистом и нацбол, получил в Европе политическое убежище. – Ред.) – о нем много писали. Он один из тех, кто себя показывает. Много людей, которые не показывают себя, но там спикер Макаров, они на Харьковском фронте. Это группа левая, антиавторитарная. В этой группе в основном анархисты. Чисто левацкая. Вот РДК, наоборот, чисто правая. А Легион – он идейно очень разнообразный.

Т.П.: Форум Свободных народов пост-России поддерживает дезинтеграционные процессы в Российской империи. А вы?

И.П.: Я выступаю за демонтаж империи. Моя позиция хорошо известна. Съезд, в котором мы принимаем участие, принял решение о праве народов на самоопределение. У нас есть одна главная вещь, в которой мы абсолютно согласны с регионалистами и с этническими национальными движениями, что российскую федерацию надо переучреждать. Мы не должны идти, как Ельцин сказал "Берите суверенитета столько, сколько захотите". Это означает, центр с барского плеча откидывает что-то территориям. Я считаю обратное. Что территории должны собраться и решить, кто хочет участвовать в россии, а кто не хочет. Если он хочет, то что он готов делегировать в центр. То есть, надо российскую федерацию перезагрузить.

Т.П.: Чечня – уже даже украинский парламент признал оккупацию и геноцид.

И.П.: Да. И я многократно помог это сделать.

Т.П.: И Карелия, по-моему, обратилась к Финляндии или к каким-то странам.

И.П.: Смотрите, здесь есть вопрос легитимности. Эта тема обсуждалась на съезде. И это тема дискуссии с этим самым форумом, потому что на форуме собрались люди. Каждые из которых в количестве пяти человек говорят – "Мы власть у себя в регионе". Кто-то из них известный. Кто-то вообще неизвестный. Про кого-то, кроме как в регионе, никто не знает. И они представляют свою картинку видения будущего. Моя позиция такая: мы должны дать возможность всем территориям демократично определиться – хотят они делать новую Россию или идти отдельно. Для этого должен быть определенный процесс, определенный переходный период. Говорить о том, что мы считаем эти пять человек легитимным руководством Карелии или Ингерманландии, а с чего? Где хоть какое-то подтверждение того, что люди это поддерживают? У них же еще друг с другом есть конфликты: где заканчивается Ингерманландия и начинается Карелия. Тут, мягко говоря, большой вопрос. На этом форуме постоянно дискуссия относительно карты, которую они нарисовали. На Кавказе вообще конфликт на конфликте территориальный. Без того, чтобы сделать это цивилизованным путем и без дискуссии снизу – это в принципе невозможно. Я просто призываю всех к тому, чтобы был подход разумный. Чтобы этот подход шел на основе демократического волеизъявления.

Т.П.: Условно говоря – референдумы. Во всех этих субъектах?

И.П.: Да. Причем этот референдум – это не референдум о выходе. Это референдум о вхождении. То есть, мы первый год пишем новую конституцию, со всеми согласовываем, и каждый регион определяется – хочет он входить в состав общего государства с такой конституцией или не хочет, и тогда идет отдельно. И никто никого принуждать никуда входить не будет. Именно вопрос: входить. Не выходить, а входить никто никого принуждать не будет. С Чечней вопрос простой. Они уже выстрадали эту историю. У них есть легитимное руководство, которое было создано в результате легитимных процедур, которые даже российская федерация признавала. Потому что правительство Масхадова российская федерация признавала. Поэтому с ними у меня вопросов нет. Я их лично признаю, я много раз про это говорил. Сейчас только выступал на чеченском форуме Закаева в Италии – там все просто. Со всеми остальными такой ситуации нет. И какая там будет позиция – это еще большой вопрос.

Т.П.: Вчера был большой митинг напротив Императорского дворца в Токио. Был губернатор Хоккайдо, был министр по оккупированным территориям. Они говорили о том, что они называют Северной территорией, а Россия называет Курилы. А что с ними делать?

И.П.: Мы собираемся в ближайшее время обратиться к японцам с предложением начать обсуждать мирный договор. Я считаю, что это важная история. Мы не будем раздавать "кемские волости" направо и налево, но обсуждать мирный договор мы должны. И мы как новая власть России безусловно нацелены на то, чтобы заключить наконец мирное соглашение с Японией.

Т.П.: А когда закончится война, украинская армия дойдет до границы с Россией и, как говорит Зеленский, дальше не пойдет. А что будет делать Легион, Чеченский батальон, я даже слышала про Башкирский.

И.П.: А мы пойдем в Москву. Для этого и создаемся. А зачем иначе? Эти полтысячи, тысяча, две тысячи человек – они не изменят кардинально ситуацию на фронте. Мы воспринимаем то, что происходит здесь как тренинг для операции в России. Мы создаемся для того, чтобы взять власть в России.

Ранее сайт "Телеграф" писал о фаер-шоу в Екатеринбурге: там легион "Свобода России" поджег вагоны с топливом для армии рф.