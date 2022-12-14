Украина все-таки получит ЗРК Patriot от США? Стало известно, сколько установок могут дать

Patriot считается одним из наиболее результативных видов вооружения, которое могла бы получить Украина

Множество проблемных моментов с вероятными поставками зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украину могут оказаться позади. Не исключено, что уже на этой неделе США смогут передать одну из батарей такой системы ПВО. Наличие у ВСУ подобного вооружения сможет помочь лучше закрыть неб" от массированных атак российских дронов и ракет.

Больше подробностей рассказывает The New York Times, ссылаясь на заявления двух американских чиновников, пожелавших остаться анонимными. Официально же в Вашингтоне пока не комментируют вероятность передачи ЗРК Patriot, пытаясь максимально придерживаться конфиденциальности в этом вопросе.

Тем не менее, американским журналистам удалось узнать, что глава Пентагона Ллойд Остин уже на этой неделе может подписать директиву, которая позволит передать Украине одну батарею Patriot, в состав которой может входить от четырех до восьми установок.

Окончательное решение насчет передачи такого оружия Украине остается за президентом США Джозефом Байденом.

Стоит добавить, что накануне вечером неоднозначный намек на вероятное согласие американского правительства насчет передачи Украине нужного вооружения дал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на предварительный отказ о предоставлении "Патриотов" Украине отреагировал военный эксперт и полковник Сергей Грабский. Специалист в целом объяснил, как обстоят дела с предоставлением нашей стране современного вооружения.