Многие украинцы предлагают херсонскому гауляйтеру лично приехать и контролировать, кто приезжает на деоккупированную территорию

Херсон, несмотря на регулярные обстрелы со стороны российских оккупантов, остается объектов заинтересованности многих украинских и зарубежных политиков. На днях в освобожденный город прибыл замгенсека Организации объединенных наций Мартин Гриффитс. Визит чиновника столь высокого уровня уже вызвал недовольство многих россиян. Не остался в стороне и коллаборант владимир сальдо, который обвинил Гриффитса в "нарушении пересечения российских границ".

Заявление предателя Украины, которое процитировали большинство росСМИ, уже подняли на смех в соцсетях. Многие предлагают сальдо лично приехать в Херсон, чтобы "контролировать" ситуацию с приездами политиков.

По мнению херсонского гауляйтера, представитель ООН при желании побывать в Херсоне должен был учитывать "присоединение региона к россии". Однако прибыв по приглашению Украины он якобы "нарушил правила пересечения границ рф".

Неудивительно, что подобное нелепое заявление уже было высмеяно пользователями соцсетей.

Следует отметить, что Мартин Гриффитс прибыл в Украину с четырехдневным визитом, в рамках которого побывал и в Херсоне. В ООН мужчина опекается гуманитарными вопросами и координирует направление чрезвычайной помощи.

К сожалению, владимир сальдо вряд ли рискнет пересечься с европейским политиком или приехать в Херсон в ближайшее время. Несмотря на напускное недовольство, предатель родины не спешит вновь показаться в родном городе, беспокоясь о собственном будущем. А оно вряд ли будет радужным, о чем свидетельствуют регулярные покушения на гауляйтеров. К слову, не так давно на оккупированных территориях взорвали автомобиль с помощником сальдо виталием булюком.

При этом высокой остается опасность взрывов и в освобожденной части Херсонщины — россияне заминировали множество предметов и зданий.