ПВО не работает, "бавовны" будет больше: россиянам обещают большие проблемы в тылу

рф имеет большие проблемы со средствами ПВО, однако отказывается это признавать

Проблемы с безопасностью большинства заводов и предприятий в российском тылу увеличились с ростом количества пожаров и взрывов в пограничных областях. По словам директора Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, в рф существуют серьезные проблемы с противовоздушной обороны, и это уже успел увидеть весь мир.

Как пишет "РБК-Украина", эксперт уверен — россияне пытаются найти выход из сложной ситуации, в которой оказались из-за собственной невнимательности. Многие важные объекты оказались "неприкрыты" системами ПВО, благодаря чему в россии так часто и происходит "бавовна".

"Это были очень ценные самолеты и базы, где они хранятся в большом количестве, — говорит Мусиенко. — Там, где хранятся боеприпасы и носители, они прикрываются средствами ПВО "объектными", как их называют, которые закреплены за определенным объектом. Если они его не прикрыли и проворонили – ну это позор, это большая существенная ошибка".

По мнению специалиста, количество взрывов и пожаров на российской территории лишь будет возрастать. Более того, он уверен, что им стоит перерасти в "тенденцию", ведь подобная "точечная борьба" покажет свои результаты лишь благодаря регулярности.

"Пока им это доставляет неудобства. А вот если это будет носить определенный характер, это станет не только хорошим военным фактором, но и психологическим", — считает эксперт.

О том, что количество пожаров в областях рф будет лишь увеличиваться, заявлял ранее и секретарь СНБО Алексей Данилов. Более того — он пообещал, что украинцы обязательно увидят, как сгорит вся Москва.

Также "Телеграф" рассказывал, какие дополнительные проблемы вражеской армии вскрылись благодаря недавним взрывам на нескольких военных аэродромах в рф.