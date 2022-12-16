Внезапно "ожил"? Жена экс-нардепа Дейдея удивила заявлением о его смерти и рассказала, где он может быть

Женщина утверждает, что с ее супругом все хорошо, но они не общались с 24 февраля

Жена бывшего народного депутата и ветерана АТО Евгений Дейдея Дарина заявила, что ее муж, считавшийся погибшим, все еще жив и, вероятно всего, живет за границей. О его "смерти" она сообщала в начале марта, опубликовав слезный пост-прощание на личной Instagram-странице.

Пообщаться с Дариной удалось журналистам проекта Bihus.Info. По словам женщины, ее изначально дезинформировали, сказав о вероятной гибели Евгения Дейдея. Позже она узнала, что это неправда, но личных контактов с мужем не имела с начала полномасштабного вторжения россии.

"Я знаю, что он жив… Мне сказали, что он погиб, но потом я узнала, что он жив и у него все хорошо. Он, скорее всего, за границей", — отметила Дарина.

Сейчас Дарина Дейдей готовит документы для развода с Евгением. В браке они находились с 2018 года, у них есть двое детей. О своем личном отношении к ситуации женщина не распространяется.

Евгений и Дарина Дейдеи

Евгений Дейдей был участником АТО

Как отметили расследователи Bihus.Info, по официальным данным бывший экс-нардеп государственную границу не пересекал — по крайней мере, под своим именем. Добавим, что Евгений Дейдей был депутатом ВР от "Народного фронта" в 2014 году. В августе того же года он получил орден "За мужество", как один из участников АТО. В 2017-м получил ранение на Донбассе.

Добавим, что за последние несколько дней это уже не первая новость о деятельности народных избранников, которая может весьма удивить. Буквально накануне "Телеграф" рассказывал, что бывший соглава партии ОПЗЖ Вадим Рабинович переквалифицировался в религиоведа и теперь объясняет тонкости Торы.