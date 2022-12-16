США действенно отреагировали на ракетный удар по Украине: чем помогут

Чиновница искренне поблагодарила силы противовоздушной обороны за быструю реакцию на угрозу

Очередная массированная атака россиян на Украину 16 декабря не прошла незамеченной иностранными партнерами. При этом часть из них даже обошлась без привычного высказывания "беспокойства" — как, к, примеру, посол США в Украине Бриджит Бринк. Она не только поблагодарила украинских военных за отменную работу средств ПВО, но и заявила о действенной помощи, предоставленной Вашингтоном.

Больше деталей она раскрыла на личной странице в Twitter. По словам Бринк, пятничный удар российских войск по инфраструктуре Украины лишний раз доказывает желание Кремля вызвать большую эскалацию. Дипломат подчеркнула, что ракеты были выпущены не только по столице, но и многим другим украинским регионам.

Также благодаря заявлению Бриджит Бринк стало известно о предоставлении Украине очередной помощи от США — на этот раз связанной с энергетической инфраструктурой.

"Благодарна за работу противовоздушной обороны Украины, — отметила она. — Первый американский груз с аварийно-ремонтным оборудованием уже был доставлен — Украина победит".

Отметим, что на данный момент в стране введена чрезвычайная ситуация, касающаяся инфраструктурной системы. Из-за отдельных попаданий российских ракет были повреждены дополнительные электроподстанции и другие объекты — в результате объединенная энергетическая система Украины потеряла более половины потребления.

"Телеграф" также рассказывал, что серьезные проблемы с электроснабжением и не только наблюдаются в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко уже объяснил, как город будет функционировать.