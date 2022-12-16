Положит конец российскому террору: Кулеба назвал способ помешать кремлю атаковать Украину

Главный украинский дипломат подчеркивает — западные партнеры способны помешать регулярным российским атакам

Очередной массированный ракетный удар по Украине, произошедший 16 декабря, добавил значительных проблем энергетической системе страны. Однако возможность противостоять регулярному российскому террору, по мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, все же есть. Связана она с военной помощью от иностранных партнеров.

Свое видение ситуации чиновник описал на личной странице в Twitter. Кулеба подчеркнул, что увеличение поставок оружия Западом позитивно повлияло бы на восстановление мира в регионе и общую безопасность Европы.

"На каждую российскую ракету или беспилотник, нацеленные на Украину и украинцев, должна быть доставлена в Украину гаубицу, Украине — танк, Украине — бронемашина", — предоставил дипломат свой "рецепт" решения проблемы.

Реация Кулебы на обстрел Украины

Дмитрий Кулеба уверен: чем оперативнее россияне будут разбиты на поле боя, тем быстрее в Украине настанет мир, а ракетные обстрелы прекратятся.

Вполне очевидно, что США понимают потребности Украины, ведь на пятничную атаку россии отреагировали не простым "беспокойством". Согласно заявлению американского посла в Украине Бриджит Бринк, в Киев уже прибыла первая партия оборудования для ремонта энергетических систем.

Тем временем в столице готовятся справляться с последствиями обстрела, из-за которых наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением.