"А как же две-три недели?": Арестович насмешил новым прогнозом про конец войны в Украине

Советник Офиса президента считает, что противостояние Украины и рф приобретает характер затяжного конфликта

Вопрос окончания полномасштабной российско-украинской войны, которая без двух месяцев уже заняла год, интересует очень многих людей. Новым прогнозом насчет продолжительности противостояния поделился и советник Офиса президента Алексей Арестович. По его мнению, активные боевые действия продлятся еще минимум восемь месяцев.

Об этом он заявил в свежем выпуске программы Марка Фейгина на YouTube в ночь на 18 декабря. Украинцы не смогли обойти вниманием подобные прогнозы, ведь ранее военный эксперт нередко говорил о более коротких периодах времени — знаменитые "две-три недели".

Арестович заявил, что с точки оценивания военных конфликтов полномасштабное противостояние Украины и рф вполне тянет себе на затяжное. Он уверен, что победа будет доставаться нашей стране серьезной ценой, ведь в ближайшие месяцы война не закончится.

"[Затяжной конфликт] — это полтора-два года или больше года. Так, больше года будет через два месяца. Мы понимаем, что через два месяца война не закончится, — говорит Алексей Арестович. — А еще я сильно подозревают, что она еще пол года не закончится после этих двух месяцев".

Многие пользователи сети не смогли пройти мимо подобного прогноза. Некоторые люди рекомендуют военному эксперту больше не отсвечивать в медиа-пространстве, а кто-то искренне удивляется, что его слова все еще воспринимают всерьез. Кое-кто и вовсе считает, что Арестович больше работает на российскую аудиторию, чтобы распространять украинскую ИПСО.

Стоит отметить, что в Офисе президента все же уверены: война может закончиться уже в 2023 году. Об этом говорил как сам глава государства Владимир Зеленский, так и советник главы ОП Михаил Подоляк.

Другие эксперты считают, что Украина имеет все шансы начать масштабно возвращать свои территории еще до Нового года.