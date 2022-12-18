Надежды кремля разбились: NYT назвала переломный момент в отношениях Зеленского и путина

Изначально официальная москва предполагала возможность сотрудничества

Российская риторика в отношении президента Украины Владимира Зеленского на февраль 2022 года была достаточно четкой — власть в стране называли "неонацистской". Такие заявления звучали и ранее.

Поводом для того, чтобы российский президент владимир путин разочаровался в украинском главе государства стали санкции против Виктора Медведчука и закрытие пророссийских каналов. Об этом пишет The New York Times в интерактивной статье про начало российского вторжения в Украину.

После избрания Зеленского "кремль увидел в нем человека, с которым он мог бы работать", — сообщается в статье. Но затем все переменилось. Разочарование Зеленским путин демонстрировал публично. В октябре 2021 года по время встречи с премьером Израиля Нафтали Беннетом он гневно отреагировал на упоминание Украины и информацию о том, что Зеленский был бы заинтересован в личной встрече. Со ссылкой на источники сообщается, что путин сказал: "Мне нечего обсуждать с этим человеком. Что он за еврей, он пособник нацистов".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по словам Зеленского только путин способен перевести войну с поля боя в дипломатическое русло, отдав приказ об отходе на границы 1991 года. Но при это готовности к примирению нет — путин от войны не устал.