В россии решили бороться с преступностью, но до сих пор не видят основных ее причин

В понедельник, 26 декабря, в россии отметили свой профессиональный праздник войска противовоздушной обороны Сухопутных войск, так что сюрприз им устроил очередной хлопок на аэродроме в Энгельсе. Сообщения свидетельствовали о том, что "средства ПВО в штатном режиме отработали по вражескому БПЛА" так, что погибли трое пилотов и еще несколько были ранены. Однако не только там раздался "хлопок". Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Как отмечается, поздравления ПВОшников прозвучали сразу в Саратовской, Рязанской, Курской, Брянской и Белгородской областях, а также во временно оккупированном Крыму. Однако самое интересное, что "штатная работа ПВО" привела к гибели людей, и это уже не впервые. Эти же пилоты должны поднимать в воздух стратегические бомбардировщики.

Кроме того, 26 декабря был назначен бывший президент рф дмитрий медведев заместителем председателя военно-промышленной комиссии россии, которую возглавляет путин. По сути этот институт занимается милитаризацией экономики, хотя и российский президент отмечает, что ничего подобного не собираются делать.

Вероятно, что тандема между путиным и медведевым нет, ведь они даже в один день делают противоположные заявления. К примеру, экс-президент заявлял, что нет смысла разговаривать и договариваться с Западом и Киевом, а нынешний президент говорил, что "Москва готова к мирным переговорам", да еще и "со всеми участниками этого процесса".

Так что в этой ситуации есть два возможных варианта. Во-первых, тандем российских президентов больше не действует координированно в выдумках (а позже, вероятно, и в управлении). Во-вторых, на заявления медведева уже никто не реагирует и не воспринимает серьезно, ведь это полный бред, поэтому все остальные кремлевские лидеры продолжают навязывать публично "предложения мира" с Украиной.

Также проблемы россии не скрывает уже и министр внутренних дел Владимир Колокольцев, который "призвал объединиться всем ведомствам для борьбы с преступностью среди мигрантов ". И вот это действительно превращается в масштабную проблему для россии. Всего в прошлом году гражданство россии получили 735 тысяч иностранцев, большинство из которых являются таджиками и киргизами. А вот численность русского этноса сокращается – с 1990 года россия потеряла 31 млн граждан. Здесь проблема, как отмечал Колокольцев, не только в наркотиках, но и в отношении кремлевского режима к этим категориям населения.

В конце концов, 26 декабря путин неформально поминал Советский Союз, ровно 31 год назад прекративший свое существование. С этой целью он собрал в Санкт-Петербурге глав стран СНГ, а именно Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Армении, которые вместе якобы подвели итоги года. На самом деле, они оказались не слишком утешительными.

В частности, Азербайджан предоставил Украине электрооборудование для восстановления стабильного света. Казахстан отказался обходить санкции ради россии, о чем было открыто сказано. Президент Таджикистана в глаза путину заявил, что таджики не будут терпеть больше неуважения к себе. Туркменистан обсуждает с Турцией возможность экспорта своего газа в обход российских трубопроводов. Кыргызстан собирается декоммунизировать названия районов своей столицы, чем вызывает возмущение в Госдуме рф. Узбекистан официально отклонил предложение, вслед за Казахстаном, на вступление в "тройной газовый союз" с россией. Армению фактически отказываются защищать в рамках "союзнических обязательств по ОДКБ". То есть, вопрос существования СНГ уже можно поставить под вопрос.