Укр

россию нужно поставить на место: британский генерал назвал задачу Запада после войны

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Ситуация из 20 века может повториться
Ситуация из 20 века может повториться

Мир рискует повторить ошибки 30-х годов прошлого века

россия нуждается в сдерживании и даже больше — в подталкивании после окончания войны в Украине. Такое мнение высказал бывший глава Генштаба Великобритании генерал Ричард Даннат.

В статье для The Daily Telegraph он сравнил миропорядок сейчас с тем, что происходило в 1930-х, когда были попытки предотвратить Вторую мировую войну. Опыт предыдущего года показывает, что россию нужно сдерживать и подталкивать к тому, чтобы она согласилась занять свое место в мире, — говорит Даннат.

Место россии должно быть основано на правилах и международном порядке, установленном после Второй мировой. По мнению военного, единственное, что осталось западным странам — увеличивать военные расходы и укреплять границу с россией, ведь доверие к ней утрачено. Он также упомянул, что западные лидеры не верили, что президент рф владимир путин отдаст приказ про нападение на Украину, но не смотрели на ситуацию с его точки зрения.

Ранее "Телеграф" публиковал несколько вариантов прогнозов окончания войны в Украине. Среди них как оптимистичные сценарии победы Украины на поле боя, так и вариант затяжной войны, для окончания которой должны взбунтоваться российские элиты.

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#Россия #Сдерживание