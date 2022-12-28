Сделать войну дороже: в Латвии объяснили, когда с рф можно снять санкции

Латвийские политики готовы и дальше усиливать санкционное давление на кремль

Европейский Союз принял введение очередного, уже девятого пакета антироссийских санкций. На этом, считает глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, остановиться не стоит: следует продолжать давить на российское руководство и предотвращать какой-либо обход ограничений. По его мнению, санкционній рычаг управления понадобится западным странам в отношении Москвы даже после того, как украинские территории будут окончательно освобождены.

Об этом латвийский министр заявил во время своего итогового отчета о работе в 2022 году и планах по следующему. Ринкевичс подчеркивает: прежде чем давление на россию будет ослаблено, кремль должен признать суверенитет и международно утвержденные границы Украины, а также произвести выплату компенсаций за причиненный вред.

Дипломат убежден, что именно санкции стали тем инструментом, который мешает россии нормально финансировать боевые действия и делает для Москвы войну гораздо дороже.

По словам Эдгарса Ринкевичса, Латвия и дальше готова усиливать санкционное влияние на рф и будет выступать за введение уголовной ответственности за попытку обойти такие ограничения.

Стоит отметить, что одним из наиболее громких решений последнего месяца стали "нефтяные санкции" против россии, которые вели границу цены для этого сырья. Не понадобилось даже долгое время, чтобы понять – это действенный рычаг влияния, ведь экспорт российской нефти очень быстро рухнул.