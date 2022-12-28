Киллеры и банка огурцов для путина: какую новую пропаганду придумали в рф

На сообщения экспрезидента рф наконец обращают внимание, а путин делает себе новогодние подарки

В очередной бред написал бывший президент рф дмитрий медведев. Теперь его понесло в футурологию: "создание на базе Германии Четвертого райха (в который будет входить "Киевская республика") и его дальнейший конфликт с Францией", "гражданская война в США и победа Илона Маска на выборах президента в части штатов, закрепленных после нее за республиканцами". И хотя все эти высказывания давно не интересны никому даже в россии, не на нее отреагировал американский бизнесмен Илон Маск.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Как отмечается, Маск написал под сообщением медведева, что это был "эпический тред". Такие слова понравились российским пропагандистам и они даже написали об этом статьи в СМИ. Однако они забыли добавить следующий комментарий Маска по этой теме. Прогнозы медведева он назвал "самыми абсурдными, что ему приходилось слышать".

Интересное заявление прозвучало из уст главы Министерства иностранных дел россии сергея лаврова в интервью ТАСС. Он рассказал о подготовке покушения на путина.

"Неназванные официальные лица из Пентагона фактически пригрозили нанести Кремлю "обезглавляющий удар". По сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства", — объяснил лавров.

На самом деле это четкий "фас" русской пропаганды. Еще в 2014 году экс-заместитель президентской администрации Володин провозгласил, что "есть путин — есть россия, нет путина — нет россии". В ноябре идеолог "русского мира" Дугин похоже высказался, что "путин как самодержец должен спасти свою нацию, иначе его ждет судьба "Царя дождей". Поэтому можно считать, самым главным нарративом следующего года для россии может быть что-то вроде" спасем себя".

Сам путин 27 декабря провел телефонный разговор с какой-то 8-летней девочкой якобы из Запорожья и попросил прислать ему банку огурцов. Это действо состоялось в рамках акции "Елка желаний", которая в этом году имеет еще и украинские сюжеты. Целью это должно все показать россиянам, какой человечный у них президент.

Конечно, этой девочке (откуда бы она ни была) пути не рассказал, как из оккупированных частей Запорожской области похищали зерно и овощи. Один из фермеров региона рассказывал позже, как в конце мая на предприятие начали приезжать военные россии, избили охранника и вывезли продукцию и технику на десятки миллионов гривен. Так что добрый отец-дедушка путин именно такой: оккупировал, избил, убил, обворовал и попросил банку огурцов.

В конце концов, путин сделал себе еще один подарок. Он ожидаемо подписал указ о запрете поставки нефти в страны, которые присоединились к "потолку цен". Теперь нефтепродукты могут поставлять только по персональному разрешению диктатора.

На самом деле, хотя продавец на сырьевом конкурентном рынке может временно дестабилизировать его, но именно покупатели приводят его в норму. Появляются новые продавцы, которые готовы подвинуть строптивых конкурентов. Еще 10 лет назад в США составили доклад "Глобальные тенденции 2030: Альтернативные миры", где для россии было три сценария: 1) россия будет партнером Запада с учетом бизнес-интересов; 2) россия вступит в споры с другими странами, но не будет прибегать к внешней агрессии; 3) россия будет доставлять серьезные неприятности, использует свое военное преимущество для устрашения соседей и доминирования.

Итак, понятно, что россия избрала последний путь. Однако нефтяным лидером рф не станет, и уже теряет крупнейших покупателей. Например, это Турция, отказавшаяся от 86% нефти из страны-агрессора.