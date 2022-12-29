Охота на "шахеды": что придумали в США для борьбы с иранскими дронами

Иран может остаться без компонентов западного производства, влияющих на сбор БПЛА.

Иранские беспилотники Shahed, которые россияне безуспешно маскируют под собственную "Герань", принесли немало беды Украине. Поэтому официальный Вашингтон начал более интенсивно работать над препятствием дальнейшему производству дронов и сотрудничеству Тегерана и Москвы в целом. Это выражается сразу в нескольких аспектах.

Подробности раскрывает The New York Times. В целом речь идет о конкретной программе, которая должна максимально оставить Иран без электроники, которая используется для внутренней "начинки" смертоносных "шахедов".

Серьезная работа началась после того, как анализ сбитых иранских беспилотников подтвердил: большинство внутренних компонентов производилось на Западе, в том числе и в США. И хотя большинство используемых деталей имеют "двойное использование", в том числе и гражданское, США стремятся максимально ограничить все каналы доступа к ним для иранцев.

Также для противостояния Тегерану и дальнейшему насыщению рынка оружия дронами США подключают к борьбе Израиль. Представители этой страны не скрывают: ищут способы уничтожить возможности иранцев создавать беспилотники в будущем и ведут переговоры с компаниями, чья продукция влияет на производство "шахедов".

Следует отметить, что в этом направлении работает не только Америка или Израиль. Украина тоже планирует приобщиться к серьезному противостоянию с иранско-российскими дронами. В том числе – и посредством создания собственных боевых беспилотников. Такое оружие поможет лучше работать над уничтожением потенциально опасных целей.

Добавим, что, несмотря на определенные проблемы с электроникой в "шахедах" во время зимней погоды, россияне смогли адаптировать эту технику для работы в мороз. Это добавит лишних хлопот ВСУ.