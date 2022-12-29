Выступление Зеленского в Раде. Контраст с испуганным путиным или важные сигналы украинцам

Владимир Фесенко объяснил "Телеграфу" основные причины обращения президента к парламентариям

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде с одной стороны продиктовано потребностью Банковой подвести итоги в конце года из-за войны с россией, а с другой — обязанность главы государства, которую гарант никак не может проигнорировать. К тому же глава государства конкретизировал главные задачи государства и общества на 2023 год, учитывая продолжение агрессии рф.

Об этом "Телеграфу" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, анализируя главные мотивы ежегодного обращения главы государства в парламенте и особенности этого послания в конце декабря.

"Я бы больше обратил внимание на сам факт выступления. В этом контексте отмечу две вещи. Во-первых, это контраст. Выступление нашего президента с посланием в Верховной Раде является конституционной обязанностью. Год назад он также выступал в декабре. Сейчас тоже выступил перед Новым годом. Почему контраст? Потому что путин отказался выступать с соответствующим посланием в федеральном собрании россии. Мы уже неоднократно отмечали такой контраст: Зеленский регулярно ездит на фронт, был в Бахмуте, на Харьковщине, в Херсоне, прифронтовых зонах и т.д. А путин — нет, и он сейчас отменяет кучу мероприятий. Зеленский же выполняет свой конституционный долг, выступает перед депутатами, хотя и раздавался сигнал воздушной тревоги. Во-вторых, надо отметить: это было послание военного времени", — отмечает эксперт.

По его словам, тезисы, сформулированные гарантом, касаются и военной ситуации в стране, и хода дел на фронте, и цели, "ведь, во-первых, послание президента является оценкой состояния в стране, а во-вторых, задача выступления — формулировка задачи на следующий год, то есть, что нужно делать".

"Это своеобразные политические установки, поскольку в обращении к ВР глава государства формулирует свою позицию, свой взгляд, как нужно действовать, какой должна быть внутренняя и внешняя политика страны, и т.д. Это и было сформулировано в выступлении президента. От военной ситуации и необходимости освобождения всех оккупированных территорий до обеспечения наиболее актуальных потребностей. В частности, речь шла об энергетической безопасности, стабилизации экономики и т. п. Безусловно, во внешней политике главный тезис — реализация формулы мира президента и обеспечение (в международном контексте) гарантий безопасности для Украины в процессе завершение войны", — подчеркивает он.

Владимир Фесенко также добавил, что уже раздаются вопросы, мол, сыграл ли президент себе на руку и на собственный имидж, произнося текст в Раде, однако "я еще раз напоминаю, что выступление — конституционная обязанность президента".

"Он должен выступать с посланием к Верховной Раде, и это просто требование к его деятельности. Поскольку началась война, а сейчас завершается год, то нужно сформулировать задачу на следующий. Насколько я помню, в прошлом году Зеленский тоже в декабре выступал. Хотя раньше, как помню, Порошенко как-то выступал осенью, а еще раньше — весной были выступления с посланием. То есть раньше это происходило по-разному. Из-за того, что сейчас ситуация наиболее сложная и драматичная, а год был наиболее сложным для нашей страны за все время ее существование как независимой, это было послание военного времени. Соответственно, и оценки, и задачи тоже обусловлены именно ситуацией войны", — аргументирует эксперт.

Как сообщалось, ранее в ОП делали важное заявление по поводу окончания войны в Украине. Банковая объявила, что наша страна намерена выйти на международно признанные границы.

"Телеграф" также писал, что Владимир Зеленский недавно в интервью французскому телеканалу LCI заявлял: он готов сразиться с главой кремля лицом к лицу и предложил путину действовать как настоящий мужчина, без посредников.