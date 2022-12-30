Уже и россияне замечают множество "неплановых" мер в результате их "спецоперации"

Недавно в москве заинтересовались новой темой, которая становится для них все насущнее. Президент общественной организации "Союз адвокатов россии" Игорь Трунов сообщил, что российские военные мужчины смогут бесплатно заморозить и сохранить собственные половые клетки. На самом же деле это стоит около 10 тысяч рублей. Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Такая услуга является, вероятно, очередной льготой для мобилизованных, которых "пушечным мясом" отправили в Украину умирать. Интересно, что это действительно приобрело популярность, особенно после объявления российским руководством "долевой" мобилизации в сентябре. Если раньше в больницах проводили 5-6 криоконсерваций в неделю, то сейчас бывает даже по три обращения каждый день.

Видно, что "титульная нация россии" постепенно вымирает. Внепланово затянутая так называемая "спецоперация" также не прибавляет надежд на улучшение репродуктивной ситуации.

Кроме того, сейчас в россии часто проводят пропагандистские Z-шоу в отдаленных республиках. Например, это происходит в Калмыкии, где местным жителям рассказывают о том, как "калмыки веками стояли на страже рубежей россии, сейчас наши воины снова защищают мирное будущее для страны и братского Донбасса". При этом пропагандисты забывают печальные и отнюдь не братские события, произошедшие 79 лет назад в этом регионе.

Тогда советские власти решили ликвидировать Калмыцкую автономную республику, а местных калмыков депортировать. Тогда из своих домов за одно утро было выселено более 90 тысяч человек и поездами в вагонах для перевозки скота отправлены в Сибирь и Среднюю Азию. За несколько месяцев количество депортированных выросло до 120 тысяч человек. При этом уже в 1950 году было отмечено вымирание нации — в списках НКВД было только 77 943 переселенца-калмыка, включая тех, кто родился уже в депортации. И это была далеко не единственная нация, которая в тот период была выселена из родного края. Однако, кажется, что лидеры калмыков забывают эти печально известные времена и сотрудничают со своими же врагами.

В конце концов, россияне уже удивляются тому, насколько неудачно наносятся массированные атаки по украинской энергетической инфраструктуре. Никаких маршей протеста на улицах городов Украины они не видят. Ремонт энергообъектов тоже проходит очень быстро. Пропаганда в отчаянии. Россияне уже задали вопрос вслух: "А не врет ли нам Конашенков по эффективности ударов по объектам украинской инфраструктуры?".

Некоторые российские "военкоры" даже предположили, что все идет так неудачно, что украинские энергетики поджигают у инфраструктуры шины, чтобы сделать вид, что объект разрушен и его больше не пытались атаковать. А вот коллаборант Царев признал работу энергетиков "эффективной и нестандартной". Он добавил, что по отчетам Конашенкова они бы уже давно должны были выиграть войну.

Еще одна регулярная тема в россии теперь это пожары. 28 декабря стало известно, что в поселке Персиановской Ростовской области дотла сгорело двухэтажное здание, принадлежащее 150-й мотострелковой дивизии. Таких "хлопков" в РФ уже множество, но преимущественно СМИ не слишком торопятся сообщать об этом.

"Верстка" все же подсчитала количество взрывов и пожаров в стране-агрессоре с февраля. Их насчитывается 72 случая. Все это военкоматы, военные базы, склады и другие военные объекты. В основном все они произошли в мае и сентябре-октябре после объявления мобилизации. Такая статистика действительно впечатляет. Однако, возможно, что россиянам просто следует бросать окурки в подобающие места.