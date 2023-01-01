Ощутим невыносимую боль: у Зеленского рассказали о самом тяжелом дне войны

Война, развязанная россией, принесла гражданам нашей страны очень много страданий, которые будут аукаться.

Несмотря на все сложности в прошлом 2022 году, Украина все равно может похвастаться многими важными достижениями и отдельными победами. При этом самая главная из них — еще впереди. И именно дню, когда украинцы одержат победу над российскими оккупантами, придется стать самым важным в этом военном противостоянии.

Такого мнения придерживается советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, о чем он и заявил в эфире канала Freedom. Он подчеркнул, что это его субъективное оценка, основанная на наблюдениях и понимании того, кто такие украинцы вообще.

"Самый тяжелый день — день победы, по моему мнению, потому что в этот момент мы узнаем, ощутим всю тяжесть тех потерь, которые мы понесли в этой войне", — объяснил свою позицию Подоляк.

По его словам, украинцы будут окутаны эйфорией понимания, что удалось преодолеть очень долгий путь, но воспоминания о тех, кто ради этого дня положил свою жизнь или "изуродовал" собственное тело на поле боя, будут весьма болезненными.

"Украинцы вместе с непреодолимой радостью будут испытывать безудержную боль, осознавая, какие страдания мы пережили за время войны, которую развязала россия", — добавил чиновник.

Когда же может наступить этот долгожданный день, точно спрогнозировать сложно. Впрочем, глава Офиса президента Андрей Ермак попытался объяснить, почему нас удивит тот момент, когда это произойдет.