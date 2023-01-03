Кремль в очередной раз поймали на откровенной лжи и извращении фактов

Российские пропагандисты в очередной раз пытаются опозорить Польшу, недавно признавшую рф страной-террористом. Впрочем, количество лжи достигло апогея, если на пропутинские публикации даже решили отреагировать в Варшаве. На этот раз поляков рассердили обвинения российских "политологов" в якобы участии "наемников из Польши" в войне против россии.

Этот абсурдный кейс прокомментировал уполномоченный польского правительства по безопасности информпространства Станислав Жарин в своем Twitter. По его мнению, подобные вбросы пропаганда регулярно совершает, пытаясь увеличить влияние исключительно на российскую общественность.

Жарин обратил внимание на высказывания россиянина Алексея Подберезкина, являющегося одним из известных политологов Кремля. Среди прочего мужчина утверждал, что "польские наемники" несут огромные потери в боях. Для лучшей наглядности российский "аналитик" предложил отправить тела погибших поляков к посольству Польши в Москве или создать специальное кладбище на оккупированной рф территории Украины.

Россияне утверждают, что поляки воюют на стороне Украины, переодеваясь в форму ВСУ и стараясь не выдавать свое "гражданство". Как же в таком случае они определяют факт их наемничества — неизвестно.

"Распространение российскими "экспертами" ложного нарратива о воюющих в Украине подразделениях польских солдат является частью стремления Кремля изобразить Польшу разжигателем войны, который участвует в затягивании конфликта", — заявил Жарин, откровенно назвав подобный фейк ложью.

Следует отметить, что пропагандистское влияние на отдельные слои населения действительно действенно. Да, в последнее время это наиболее заметно по гражданам Беларуси, где кремлевских фейков становится ежедневно все больше и больше.

"Телеграф" также рассказывал, какие методички уже раздали путинским пропагандистам на 2023 год — здесь и то, как подводить итоги почти года войны, и что прогнозировать на ближайшее будущее.