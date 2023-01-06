Под алкоголем такого не напишешь: Арестович высмеял угрозы медведева ударить по США

Россияне так спешат напугать своим "анаголовным" оружием, что забывают о логике действий

Российские военные не смогут атаковать Соединенные Штаты с помощью "современных" ракет "Цирконов" или какого-либо другого оружия, если попытаются приблизиться к береговым водам чужого государства. По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, размышления бывшего лидера рф дмитрия медведева по этому поводу — лишь "влажные мечты" политика, не имеющие ничего общего с реальностью.

Об этом Арестович заявил во время очередного эфира на YouTube-канале российского правозащитника Марка Фейгина в ночь на 6 января. Эксперт подчеркнул бессмысленность запугиваний со стороны российского руководства и объяснил, в чем главный прокол хвастаний медведева российским оружием.

Изначально речь шла о ракетах "Циркон", экстренно взятых на вооружение армии россии осенью 2022 года. Их несет фрегат "Адмирал Горшков", чья эффективность не слишком проверена временем. Любые военные, которым приходится сталкиваться с новым оружием, не очень радуются подобному факту — ведь никогда не знаешь, когда оно может выйти из строя и какие проблемы могут возникнуть в процессе эксплуатации. Именно поэтому попытки дмитрия медведева представить "Цирконы" как русское ноу-хау — пустой звук, уверяет Арестович.

"Как это деликатно сказать? То, что медведев — безумный алкоголик и, я подозреваю, уже наркоман, ведь под алкоголем такого не напишешь, это понятно. Те, кто пишет ему речи, с ними тоже все понятно. Мне непонятно с русским народом, который до сих пор все это терпит, — говорит Арестович. — Любой минимально умный человек понимает: все, что подходит ближе, чем на сто миль к Америке, будет уничтожено, ведь утопить его — дело трех минут".

Для того, чтобы у россиян было хоть какое-то преимущество перед США, одного фрегата даже с лучшими ракетами — мало. По мнению советника ОП, в случае России даже кинематографическая "звезда смерти" помочь бы не смогла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким образом дмитрий медведев отреагировал на отказ Украины от "рождественского перемирия". Как известно, о режиме прекращения огня первоначально попросил российский патриарх кирилл, а впоследствии официально такой шаг поддержал и диктатор владимир путин.