Пентагон озвучил дату, когда бойцы ВСУ начнут осваивать комплекс Patriot

С конкретным местом проведения учений западные партнеры пока не определились

Украинские военные уже в январе 2023 года начнут тренироваться применить на поле боя ракетные системы Patriot. Активная подготовка к использованию подобного оружия особенно приятна на фоне новостей о передаче дополнительной батареи вооружения от Германии.

Информация об обучении украинских бойцов сообщает CNN со ссылкой на представителей Пентагона. По словам замглавы Минобороны США Лоры Купер, нашим военным придется потратить на освоение работы с "Патриотами" несколько месяцев.

В настоящее время рассматривается несколько вариантов места проведения таких учений. Это могут быть как Соединенные Штаты, так и другие страны-союзники. Кроме того, существует вероятность объединения различных площадок — для лучшего результата.

"Я считаю, что мы находимся на том этапе этой битвы, когда мы сможем обеспечить такое обучение, чтобы дать Украине возможность поддерживать такие системы", — очертил позицию Вашингтона генерал Пэт Райдер на одном из брифингов Пентагона.

Когда именно "Патриоты" поступят в Украину, ранее рассказывал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Министр сразу предупредил, что это оружие имеет свои определенные особенности, поэтому для его развертывания нужно определенное время.

"Телеграф" также рассказывал, какое еще необходимое для победы Украины вооружение союзники готовят к передаче в новом пакете помощи. Общая стоимость такого подспорья — около 3 млрд долларов.