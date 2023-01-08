Поближе к Киеву: эксперт предположил, где рф может разместить тактическое ядерное оружие

На полуострове есть места, где можно разместить подобное оружие массового поражения

Из-за непредсказуемости решений российских властей разговоры о вероятности применения ядерного оружия против Украины продолжаются и в новом 2023 году. В первые дни января появились данные о вероятном размещении подобного вооружения на территории оккупированного Крыма. По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, это вполне может оказаться правдой, однако следует помнить, что, скорее всего, речь идет о тактической "ядерке". Она наименее опасна среди подобного вида оружия.

Подробнее об этом Жирохов рассказал в интервью OBOZREVATEL. Специалист подчеркивает, что никакой достоверной информации о настоящих местах хранения российского ядерного вооружения нет. Свои предположения он основывает исключительно на данных из открытых источников.

О том, что "ядерку" могли переместить в Крым, говорят последние 6-7 лет, подчеркивает эксперт. Это, прежде всего, тактическое оружие — боевые части к "Искандерам", авиационные бомбы с ядерной боеголовкой или специальные боеприпасы с подобным наполнением.

"Что касается конкретных мест размещения ядерного оружия в Крыму, то говорилось о базе подлодок, которая вырублена в скале вблизи Балаклавы ("Объект 825 ГТС" – подземная база подлодок в Балаклавской бухте, — ред.), где в советское время держали подлодки Черноморского флота", — объясняет Михаил Жиронов.

Также одним из вариантов всегда была Беларусь, ведь диктатор александр лукашенко неоднократно подтверждал свою готовность принять российское ядерное оружие на хранение. При этом, по мнению военного эксперта, этот вариант маловероятен, ведь ситуация в РБ регулярно отслеживается западными спецслужбами. По словам Жиронова, если бы путин заключил подобную договоренность с белорусской диктатурой, то и страны Балтии, и Польша бы уже отреагировали на это соответственно.

Отметим, что оружием массового уничтожения считается стратегическое ядерное оружие. Тактическое же, которое может находиться на территории Крыма, предназначено для поражения скоплений техники и живой силы противника на фронте и ближайшем тылу.

"Телеграф" ранее писал, что в случае применения россией ядерного оружия путин фактически подпишет себе смертный приговор. Мероприятие постоянно ведет разведку и ликвидирует главу кремля, если подобная атака будет осуществлена.

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