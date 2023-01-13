Посредники не нужны: в россии снова заикнулись о переговорах с Украиной

В очередной раз не обошлось без "уколов" в адрес Киева

Россияне не перестают регулярно поднимать тему переговоров с Украиной, проверяя реакцию общества на нее, — в этот раз заявили, что в случае, если переговорный процесс все же будет начат, то его вероятно проведут напрямую, без посредников.

Об этом в интервью российскому агентству ТАСС заявил директор второго департамента стран СНГ МИД россии Алексей Полищук.

По его словам, любой посредник так или иначе отстаивал бы в ходе переговоров интересы третьей стороны, и в случае проведения переговорного процесса лучше всего было бы организовать его напрямую.

"Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах", — заявил Полищук.

Интересный факт, что в ходе того же интервью он повторил популярный тезис российской пропаганды, будто бы Киев, — только оружие против рф в руках Запада, и россия воюет не столько с Украиной, сколько противостоит военно-промышленному конгломерату НАТО и Украины. Это несколько противоречит желанию Полищука вести переговоры с Украиной напрямую.

Стоит заметить, что ранее среди возможных посредников назывались такие деятели как генеральный секретарь ООН Гутерриш, президент Турции Эрдоган или премьер-министр Индии Моди, при этом турецкий лидер регулярно сам вызывается занять роль посредника и наладить переговорный процесс Украины с россией.

Как сообщал "Телеграф", позиция Украины по переговорам проста, — они будут возможны, когда россия действительно будет готова говорить и идти на уступки, на данный момент же агрессор хочет фиктивные переговоры только для того, чтобы получить время и собрать еще больше сил для атаки.