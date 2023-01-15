Ставят россию на "военные рельсы": в разведке рассказали, к чему стремится путин

Россияне поняли, что захватить Украину быстро не удастся, потому пытаются изменить тактику

Российский диктатор владимир путин планирует затянуть войну на территории Украины, несмотря на проблемы внутри российской армии и недостаточное количество технических ресурсов. Главной целью кремля был и остается захват нашего государства, однако "легкой прогулки" оккупанты не получили. Как утверждает представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, теперь путин планирует истощить ресурсы украинской армии, чтобы иметь хотя бы какие-то шансы на победу.

Об этом представитель разведчиков заявил в эфире национального телемарафона. По его словам, все первоначальные расчеты россиян касались быстрого захвата войны и установления российского контроля над Киевом, но сопротивление украинцев изменило все.

Сейчас же россия пытается перейти на "военные рельсы", а рядовых граждан рф все чаще наталкивают на мысль, что война затянется на очень долгое время.

"Они мобилизуют все резервы и средства. В них заоблачные военные бюджеты. Также мы скоро увидим другие меры экономического характера военной экономики на территории рф. Безусловно, это то, к чему готовится путин", — говорит Андрей Юсов.

При этом ни Украина, ни цивилизованный мир не заинтересованы в затягивании войны, это огромные человеческие и финансовые потери. Поэтому у нашего государства есть своя задача на 2023 год — коренным образом изменить ситуацию на фронте и, наконец, одержать победу.

Следует отметить, что даже при благоприятных для Украины условиях на фронте борьба за определенные территории может действительно затянуться. Аналитики Washington Post убеждены, что Москва готова вести борьбу за Крым в течение десятков лет по аналогии с ситуацией в Нагорном Карабахе.

Тем временем наши военные пытаются делать все возможное, чтобы борьба с врагом как можно быстрее окончилась нашей победой. При этом на востоке страны продолжаются очень упорные бои, в которых обе стороны имеют немало потерь.