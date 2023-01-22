Мы освоили две мудрости: Зеленский растрогал речью о возрождении Соборности Украины

В этом году Украина отмечает День соборности уже в 24-й раз

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по случаю Дня соборности, который вся страна отмечает 22 января. В этом году праздник проходит в условиях полномасштабной войны, что еще больше подчеркивает необходимость иметь независимость и свободу. По словам главы государства, украинцы хорошо понимают, что такое День соборности, и продемонстрировали это после начала российского вторжения.

Видео обращения Зеленского размещено на официальной Facebook-странице президента. Зеленский отметил крайне важность такого события, как подписание Акта Соединения УНР и ЗУНР, которое состоялось еще в 1919 году.

"Это историческое событие передало следующим поколениям украинцев две мудрости. Если не прекращать борьбу, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено. Если не достичь подлинного единства, независимость будет потеряна", — отметил он.

По его мнению, первую мудрость украинцы прекрасно знали всегда, а 24 февраля 2022 года доказали, что вторая им тоже не чужда.

Также во время своего поздравления политик вспомнил каждый из украинских регионов, вспомнил исторические личности и важные для всех граждан места и достопримечательности.

"Все это мы защищаем. Вместе. И победим. Вместе. И звуки победы услышит вся Украина. Мои любимые Закарпатье, Волынь, Подолье, Таврия, Сиверщина, Полесье, Приднепровье, Галичина, Приднепровье, Слобожанщина, Приазовье, Буковина, Донбасс и, конечно, Крым… Моя Украина. Наша Украина. Единственная, потому что сильная. Сильная, потому что единая!" – подчеркнул Зеленский.

Чтобы другие украинцы тоже могли поздравить друг друга с Днем соборности емко и колоритно, "Телеграф" сделал подборку тематических открыток по случаю праздника.

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