лукашенко не просто так катал на льду безногого оккупанта: военный аналитик объяснил жест диктатора

Белорусский диктатор всегда продумывает свои шаги вперед, иначе не смог бы сколько времени удержаться у власти

Решение непризнанного лидера Беларуси Александра Лукашенко прокатить на ледовой арене боевика так называемой "ДНР" имеет свой скрытый подтекст. По словам офицера обороны армии Израиля Игаля Левина, таким образом политик решил продемонстрировать своему силовому блоку, чего можно ждать, если россия таки заставит их напасть на Украину.

Об этом Левин заявил в эфире авторской программы Наталии Мосейчук на YouTube. Военный эксперт подчеркнул, что подобным жестом лукашенко еще раз продемонстрировал свой ум, ведь, будь он глупым, столько лет у власти не продержался бы.

Ситуация, вызвавшая обсуждение, произошла несколько дней назад. После участия лукашенко в очередном хоккейном турнире, политик совершил на льду "круг почета" с боевиком т.н. "ДНР" Павлом, который подорвался весной на мине и потерял ногу. Лечение тот проходил в областной клинической больнице Минска, затем получил личное признание от белорусского диктатора. Впрочем, Игаль Левин подчеркивает: на это есть свои причины.

"Он [лукашенко] всеми силами пытается, как между каплями дождя проскользнуть — не вступить напрямую своими вооруженными силами Беларуси в войну. Он показывает лояльной ему публике, что вас ждет в Украине в конечном итоге. То есть он хочет, чтобы силовой блок, который его защищает от народа, оставался ему лояльным, потому что, мол, если Кремль все же дожмет и нас заставят вступить в войну открыто, то вот что вас там ждет", — объясняет израильский офицер.

По его мнению, таким образом лукашенко проявляет "психологию банды или улицы" — будьте ближе ко мне, и я не позволю, чтобы другая банда смогла вовлечь вас во что-то плохое.

Следует отметить, что подобное поведение не мешает лукашенко все еще восхвалять россию и продолжать совместные военные учения с оккупационной армией на территории РБ.

При этом, как сообщал "Телеграф", белорусский диктатор заявил, что имеет у себя обращение от Украины в виде пакта о ненападении.