Резников объяснил, что станет "железным кулаком" для прорыва обороны россиян

Украинские защитники планируют продолжать контрнаступление на разных направлениях, чтобы как можно быстрее освободить свою землю

Предоставление Киеву европейскими партнерами танков Leopard 2 и американскими — "Абрамсов" — огромное событие, которое повлияет на ход войны. В частности, и потому, что эта техника способна стать "железным кулаком", который поможет как можно быстрее прорвать линии обороны армии рф и деоккупировать захваченные территории. Такого мнения придерживается глава Минобороны Алексей Резников.

Свое видение он озвучил в интервью телеканалу CNN, добавив, что у Украины есть и много других желаний относительно западного вооружения, на которое, по итогу, претендуют наши защитники. В желанный перечень входят и истребители, с помощью которых удастся еще лучше "закрыть небо" над государством.

Сегодня наиболее "горячей" темой является предоставление Западом тяжелой техники, в частности танков.

"Мы будем использовать их я своеобразный металлический или железный кулак, чтобы прорвать линию обороны нашего врага", — подчеркнул Резников, добавив, что украинцы готовы продолжать контрнаступление на разных направлениях фронта.

Конечно же, не забывает министр и об укреплении системы ПВО, что является приоритетом номер один. Украина открыта для получения дополнительных зенитных установок, а также истребителей, БМП, танков БПЛА и другого важного оружия.

Напомним, что Украина неоднократно намекала на необходимость получения истребителей F-16 американского производства. В США уже делали заявления, демонстрирующие положительное отношение Вашингтона к такому шагу. На днях сразу трое сенаторов Конгресса — Шелдон Уайтхаус, Линдси Грэм и Ричард Блюменталь — призвали коллег поддержать предоставление Киеву истребителей F-16 и МиГ-29, а также ракетных комплексов ATACMS. Такого консенсуса политики достигли после официального визита в украинскую столицу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как бывший глава ЦРУ оценивает предоставление украинской армии танков Abrams.