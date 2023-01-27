В Польше могут построить завод по производству оружия для Украины: зачем это Западу

Нахождение подобного объекта в Польше может помочь Украине быстрее выиграть войну, убеждены иностранные политики

Глава парламентского комитета по вопросам обороны Великобритании Тобиас Эллвуд считает, что в Польше стоит построить крупный завод по производству оружия. Выпускаемая на нем продукция может поставляться Украине в короткие сроки. По его мнению, после разблокирования Германией поставок танков Leopard 2 и передачи по Америке "Абрамсов" это станет весьма логичным дальнейшим шагом в укреплении обороноспособности нашего государства.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на комментарий политика. Эллвуд убежден, что нынешняя модель поставок Украине западного оружия не слишком "жизнеспособна" из-за наличия различных логистических путей и различия в типах боеприпасов.

"В долгосрочной перспективе это [снабжение оружием — Ред.] просто невозможно, — говорит он. — Танки сегодня, да. Но нам необходима стратегия, чтобы убедиться, что Украина может себя защитить".

Также Эллвуд добавил, что на Западе быстро сокращаются запасы оружия, но наличие отдельного оружейного завода в Польше может помочь ВСУ стать более независимой армией.

"Давайте сделаем Украину так, чтобы они могли закупать собственное оборудование по собственным спецификациям, вероятно, по стандарту НАТО, и иметь постоянно защищенную цепочку поставок", — резюмировал он.

Следует отметить, что с польским правительством уже ведутся переговоры о возможности размещения подобного производства на территории страны. Британия планирует быть одним из лидеров по финансированию такого проекта. Интересно, что по некоторым данным, на таком заводе вполне могли бы производить танки Leopard 2 при наличии лицензий, чтобы увеличить запасы Украины на будущее.

Пока же эта идея находится на уровне разговоров, а непосредственная передача оружия Западу реальна. В частности, последнее судьбоносное решение по танкам включает в себя немало важных моментов, убежден военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Телеграф" также рассказывал, что известно о возможности предоставления Украине американских истребителей F-16.