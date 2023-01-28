"Это издевательство!": в Германии жестко ответили лаврову из-за заявления о Холокосте

Политика не напомнила, что многие жертвы Холокоста жили на территории Украины и погибли после полномасштабного вторжения России.

В немецком Бундестаге выразили абсолютное возмущение недавним заявлением российского министра иностранных дел сергея лаврова по поводу Холокоста. Его сравнение нынешних россиян с жертвами этого страшного гонения на евреев недопустимо, убеждена глава ведомства Бербель Бас.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на выступление политики во время церемонии памяти жертв Холокоста. По мнению Басс, во время Второй мировой войны пострадало большое количество мирного населения, поэтому сравнивать условное влияние санкций на россиян с реальными смертями — ненормально.

"Среди жертв немецкой сокрушительной войны было много украинцев. Я шокирована тем, что пережившие Холокост были убиты во время нынешнего российского нападения на Украину. Невыносимым издевательством над жертвами национал-социализма является сравнение российской захватнической войны с освобождением Германии", — Между прочим отметила Бербель Басс.

Также она добавила, что некоторые из евреев, переживших Холокост, живя в Украине, после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 были вынуждены покинуть родное государство. Многие из них живут в Германии, пользуясь статусом беженцев. По словам президентки Бундестага, для ее страны это честь, ведь Германия до сих пор искупает вину за преступление нацистов во время Второй мировой, которое было совершено против еврейского народа.

Следует отметить, что в этом году на памятные мероприятия по увековечиванию погибших во время Холокоста российские граждане не были приглашены. Это и не удивительно, учитывая риторику Кремля, устами лаврова обозвавшего Запад "коллективным Гитлером". Впрочем, это не первое сравнение со Второй мировой войной, использованное россиянами в нынешнем противостоянии с Украиной. Символично, что в свое время из-за попытки усилить санкционное давление на Москву президента Владимира Зеленского, имеющего еврейские корни, назвал Гитлером бывший глава рф дмитрий медведев.