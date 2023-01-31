Сколько нардепов сейчас на фронте и воюют ли дети депутатов: Стефанчук дал ответ

По словам политика, нынешний состав Верховной Рады довольно молод, поэтому не у всех есть дети, которые подпадали бы под мобилизационный возраст

Украинцы продолжают держать героическую оборону по всем направлениям фронта уже почти год, и за это время к армии присоединились представители самых разных профессий. Есть среди них и народные депутаты, однако из более чем 400 парламентариев защищать Украину на передовой рискнули всего двое.

Такую статистику озвучил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, о других коллегах подобная информация ему не известна, как и об их потомках.

На фронт пошли народные избранники, зашедшие в парламент от фракции "Голос" — Роман Костенко и Роман Лозинский. Оба успевают как воевать, так и при необходимости возвращаться в тыл, работая на заседаниях ВР, а также активно участвуя в работе комитетов.

Роман Лозинский

Роман Костенко

Информации о том, чтобы кто-то из депутатских детей ушел на фронт, у Стефанчука нет. Такую ситуацию он объясняет довольно просто: средний возраст Рады нынешнего созыва очень молод, поэтому большинство их детей еще не достигло возраста, который мог бы подпадать под мобилизацию. О походе на фронт детей нардепов постарше Руслану Стефанчуку тоже ничего не известно.

Следует отметить, что даже во время войны народные избранники не забывают попадать в громкие скандалы. Один из самых громких за последнее время — поездка бывшего "слуги" Николая Тищенко в Таиланд. Кстати, политик уже попытался найти "виновных" в том, что эта ситуация получила огласку и имеет очень неприятные для него последствия.