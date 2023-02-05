Допустил три ошибки: экс-министр объяснил, почему путин больше не интересен Китаю

Пекин, как всегда, играет в собственную политическую игру, ища привилегии

Несмотря на то, что Китай до сих пор отказывается официально поддерживать американские санкции против рф, во взаимоотношениях Пекина и Москвы все не очень гладко. Такого мнения придерживается бывший глава МИД Украины Павел Климкин, утверждая, что китайское правительство весьма придирчиво относится к серьезным ошибкам своих партнеров. путин же, говорит дипломат, допустил сразу три фундаментальных.

Об этом Климкин подробно рассказал в интервью OBOZREVATEL. По его словам, владимир путин в целом просчитался по всем ключевым параметрам, выбрав наиболее неподходящий момент для полномасштабного вторжения в Украину.

"Он фундаментально ошибся в отношении Украины, фундаментально ошибся в отношении Запада и фундаментально ошибся в отношении россии, — говорит Климкин, очевидно намекая на сопротивление украинцев, помощь иностранцев и всеобщее безразличие россиян. — Это значит, что Китай однозначно никогда не будет воспринимать путина наравне с собой" .

Бывший министр иностранных дел напомнил, что еще во время последнего саммита Шанхайской организации сотрудничества Путин говорил, что у КНР есть определенные "вопросы" к россии. Насколько известно Климкину, количество этих вопросов только увеличивается. При этом Пекин продолжает вести свою отдельную политическую игру, не делая ставок на отдельных политических личностей или персоналии.

"Я думаю, что Китаю путин не нужен. россия — да, но путин точно нет", — резюмирует Климкин.

Напомним, что еще в декабре Китай начал делать некоторые "подножки" российской федерации. В частности, было отказано в продаже и поставке китайских процессоров, которые могли бы заменить россиянам подсанкционные западные аналоги.

При этом всему в КНР усиливается противостояние с США, что способно повлиять на дальнейшие отношения стран с россией.