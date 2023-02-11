Италия обещает не выступать против поставок самолетов Украине — но есть "оригинальное" условие

Истребители производит Великобритания, но ответственность за военную помощь несет коллективный Запад

В Италии еще раз высказались в поддержку варианта передать Украине британские самолеты-истребители. Вслед за премьером Джорджей Мэлони такое заявление сделал и заместитель главы МИД страны Эдмондо Чириелли, добавив, что их правительство имеет одно требование для полного одобрения. Она очень проста — Киев должен использовать полученную авиацию только "в оборонных целях".

Об этом дипломат заявил в интервью изданию Il Messaggero. Чириелли заверил, что при соблюдении обещаний официальный Рим поддержит идею передать украинской армии британские истребители, за которые так беспокоится президент Владимир Зеленский.

"Если самолеты будут использоваться в оборонных целях, мы не имеем возражений. Другое дело, если они используются для наступления на российскую территорию", — подчеркнул Эдмондо Чириелли.

Италия продолжает помогать Украине строить свою защиту другими способами.

Следует отметить, что Италия далеко не оригинальна в такой просьбе. Ранее представители других государств требовали соблюдения подобных принципов ведения войны перед поставкой других видов оружия в Украину, в частности, ракет.

Добавим также и то, что передача истребителей – в общем-то непростое дело. Готова помогать авиацией и Польша, однако и у этой страны есть собственные требования по этому вопросу. Правда, они несколько отличаются от позиции Рима.

Также "Телеграф" рассказывал, что в целом известно о британских "Тайфунах", получить которые были бы не против украинских воинов.