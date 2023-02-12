Риск захвата Одессы: Резников назвал причину, по которой россияне могли бы иметь такой успех

Подойти к Одессе с моря у россиян нет никаких шансов, убежден министр

Одесса, которая только "отошла" от последствий масштабного блекаута, может спать спокойно — риска захвата города россиянами пока нет. По мнению главы Минобороны Алексея Резникова, ВСУ удалось гарантировать такие результаты благодаря лишению россиян каких-либо преимуществ в акватории Черного моря.

Об этом чиновник заявил на конференции в Одессе, сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины. Резников подчеркнул, что подойти с моря к одному из любимых украинских курортов оккупанты просто не могут.

"Я очень не люблю давать прогнозы и оценочные суждения, но для того, чтобы был риск захвата Одессы и региона в целом, россии нужно иметь господство в Черном море. Но мы лишили их этой возможности", — отметил министр.

В частности, это удалось благодаря успехам украинского "Нептуна", который указал крейсеру "Москва" всем известное направление, предварительно прокладываемое кораблю нашими пограничниками. К тому же врага, который может двинуться с моря, ждут противокорабельные комплексы "Гарпун". Именно поэтому у россиян нет "никаких шансов подойти к Одессе с моря".

Столько же возможностей у них и относительно вероятной атаки по суше — первоначально им потребуется преодолеть реку Днепр, за которую их отбросили после освобождения Херсона; пройти часть Херсона и Николаевщины. Однако этот план оккупантам не удался еще в первый год войны.

Пока же россияне могут лелеять свои влажные мечты по захвату всего юга Украины, ВСУ готовятся к очередному контрнаступлению. Зарубежные СМИ уже прогнозируют, какой город может стать следующим в очереди на освобождение.

Также "Телеграф" рассказывал, стоит ли бояться большого наступления россиян в канун годовщины вторжения.