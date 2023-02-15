Цифра поразительная: министр обороны Британии рассказал, сколько россиян воюет в Украине

Потенциально боеспособность вражеского войска снижена уже процентов на 40

Российское правительство могло собрать для атаки на Украину около 97 процентов своей армии. По данным главы Минобороны Бена Уоллеса, именно такое количество вражеских военных может сейчас находиться в нашем государстве. При этом учитываются лишь официальные данные российской армии, без "однократной пехоты" в виде бойцов ПИК Вагнера, которую кремль регулярно вовлекает в боевые действия против ВСУ.

Такую информацию со ссылкой на выступление Уоллеса передает BBC. Британский министр подчеркнул, что, несмотря на "огромную цену, которую россия заплатила при вторжении в Украину", особых успехов ей достичь не удалось. Попытки пробить оборону украинской армии скорее напоминают "попытку продвинуться", чем настоящее продвижение.

"Сейчас мы оцениваем, что 97% российской армии находятся в Украине", — отметил он.

Также, по его словам, потенциальная боеспособность оккупантов пока снижена примерно на 40%.

"Почти две трети их танков уничтожены или сломаны, это напрямую влияет на безопасность Европы [очевидно, что в положительном ключе — "Телеграф"]", — добавил чиновник.

Следует добавить, что по имеющейся у Уоллеса информации общий уровень истощения, который сейчас имеет армия рф, достигает почти уровня Первой мировой войны. Похвастаться же достижениями у россиян не получается — они способны продвигаться только на метры, а не километры.

Как сейчас складывается ситуация на фронте, предлагаем узнать из свежего анализа карт боевых действий, составленных специалистами Института изучения войны.

Также "Телеграф" рассказывал, действительно ли Бахмут является самой горячей точкой фронта и планируют ли от него отступить украинские военные.