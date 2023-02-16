Встречи Зеленского с Байденом может не быть: что заявили в Польше

У Байдена запланирована двусторонняя встреча с Дудой и еще несколько важных мер

Официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джозефом Байденом во время запланированного визита последнего в Польшу может и не состояться. По крайней мере, пока на официальном уровне польские политики ее не подтверждают. Напротив, посол США в Польше Марк Бжезинский говорит, что президента Зеленского на отдельных мероприятиях с участием Байдена "не ожидают".

Об этом дипломат заявил в эфире польского телеканала TVN24. По его словам, у американского президента в Польше весьма плотный график, запланировано немало политических и общественных мер.

Кроме ключевой речи, которую Байден должен провозгласить в садах королевского дворца в Варшаве, он планирует встретиться с польским коллегой Анджеем Дудой. Эта встреча анонсирована как двусторонняя.

В среду, 22 февраля, Джо Байден должен стать участником встречи лидеров так называемой "Бухарестской девятки". Это международная инициатива девяти европейских стран-членов НАТО — Болгарии, Литвы, Латвии, Румынии, Эстонии, Чехии, Венгрии, Словакии и Польши.

"Я не ожидаю, что там будет президент Зеленский", — подчеркнул Марк Бжезинский.

Отметим, что первая информация о возможной личной встрече Байдена и Зеленского в Польше появилась еще в начале февраля. Впоследствии польские СМИ со ссылкой на украинских чиновников заявили, что сейчас проводится обсуждение относительно города, в котором прошли бы переговоры президентов. Им может стать либо Варшава, либо Жешув.