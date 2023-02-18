"Следует мыслить нестандартно": в Польше высказались по поводу вступления Украины в ЕС

По мнению польского политика, Украина заслужила определенные преференции по евроинтеграции

Вступление Украины в Европейский Союз должно состояться благодаря специальной ускоренной процедуре. Такое мнение придерживается премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, обсуждая вопросы украинской евроинтеграции в будущем. Интересно, что подобные предложения прозвучали всего через несколько недель после проведения очередного саммита Украина-ЕС.

Свое видение ситуации политик высказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает "Интерфакс-Украина". По словам Моравецкого, нынешняя реальность требует нестандартных подходов к ситуации, ведь все очень быстро меняется и нуждается в новых коррективах.

"Мы не можем сопоставлять происходящее в Украине с "нормальным или почти нормальным процессом вступления". Следует мыслить нестандартно. Мы живем в поворотный момент истории, мы должны изменить почти все в Европе", — утверждает Матеуш Моравецкий.

По его мнению, именно поэтому ЕС должен создать для Украины новый процесс, позволив ей пройти процедуру вступления по ускоренному сценарию. "Совершенно новый" подход к евроинтеграции вполне продемонстрирует Киеву серьезность поддержки Запада, считает политик.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие основные выводы можно сделать с последнего саммита Украина-ЕС, в том числе и о вероятной дате вступления нашего государства в союз. Отметим, что результатом мероприятия стали пресс-конференция и совместный документ, где впервые зафиксировали желание Украины как можно быстрее начать переговоры по интеграции.