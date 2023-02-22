россию порвут на части: медведев сделал неожиданное признание о войне с Украиной

В войне у медведева, как всегда, виновата не россия

Заместитель главы совбеза рф дмитрий медведев разразился тирадой о выступлениях двух президентов: лидера США Джо Байдена и главы россии владимира путина. Ожидаемо он поддерживает тезисы российского диктатора и критикует позицию западного лидера, но внимание привлекает изложенное им понимание судьбы россии.

В своем Telegram-канале медведев пишет, что если россия остановит войну? не добившись победы — ее не будет? "ее порвут на части". При этом ответственность за окончание войны он возлагает не на свою страну, а на США, якобы прекращение поставок оружия приведет к окончанию войны.

Он также утверждает, что слова Байдена о том, что если украинцы перестанут защищаться — это будет концом Украины? "рафинированным враньем". В своей речи он снова цитирует основные тезисы российской пропаганды от том, что США и другие страны НАТО объявили войну россии, что если "США хотят поражения hоссии, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное" и о непобедимости рф. Не преминул медведев пройтись и по личным качествам Байдена, назвав того дедом с "слабеющими интеллектуальными возможностями".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Джон Салливан, бывший посол США в россии высказался о том, как заставить путина прекратить войну. Он также очертил главную цель врага.