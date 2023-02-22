В рф "подгорает" от визита Байдена в Украину: анализ главных месседжей пропаганды Кремля

Российские пропагандисты пытались придумать новые фейки, чтобы оправдать слабость собственного правительства

Неанонсированный визит президента США Джозефа Байдена в Киев 20 февраля стал огромной костью поперек горла российской пропаганде. Все разговоры о мощи кремля, готовности вести войну с Западом и другие выдумки о "великих победах" армии рф сразу же стали ничтожны. Но росСМИ все равно пытались оправдать свою зарплату. В Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности проанализировали свежие публикации пропагандистов.

Байден побывал в Киеве на самом деле, а путин — только в своих мечтах

Приезд Джо Байдена в Украину ввел путинских пропагандистов в состояние шока, после чего они ринулись придумывать новые небылицы. В частности, о том, что этот визит якобы заранее "обговорен" с москвой, чтобы избежать лишней конфронтации. Россияне называли воздушную тревогу, которая была объявлена из-за активности авиации в Беларуси, фейковой, а Байдена — "хозяином", приехавшим проверить "украинских слуг".

Впрочем, никакие подобные выдумки не имеют ничего близкого к реальности. Во-первых, пропагандисты не знали, как реагировать на приезд Байдена, а, следовательно, не имели первоначально заготовленной методички. Во-вторых, если бы договоренность с РФ действительно существовала, все центральные медиа об этом трубили бы еще за неделю до приезда американского лидера в Киев. В-третьих, никакого оглашения не было, ведь информации о приезде в Кремле действительно не знали. Это ставит под вопрос работу главных дипломатов страны 404.

Все эти информационные провалы хорошо показывают всеобщую катастрофу в сфере государственного управления рф. В то же время это очень весело, ведь ни один из ведущих политиков россии, в частности дмитрий медведев или сам владимир путин, не рискнут приехать во время войны хотя бы на временно оккупированный Донбасс. А Байден в Киеве дал хорошую дипломатическую оплеуху Кремлю.

Кстати, в украинской столице путин последний раз был в июле 2013 года – на 1025-летие Крещения Руси. Однако уже тогда в его речи чувствовалось всеобщее недовольство Украиной, хотя он и планировал приехать еще раз, уже в 2015 году. Понятно, что после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе это стало невозможным. Вполне возможно, что путин планировал триумфально проехаться по Киеву уже в 2022 году – в случае успеха "спецоперации". Украина все еще может ему это обеспечить, но только после капитуляции и, собственно, в тюремной клетке.

Послание путина федсобранию не изменит ситуацию на Донбассе

На 21 февраля у путина было запланировано выступление перед членами федерального собрания. Общая истерика была огромной — наружная реклама, включая билборды и ситилайты, обратный отсчет на телевидении в сутки и т.д. Несмотря на то, что послание владимира путина считают возможной опасностью — из-за вероятности объявления в рф всеобщей мобилизации или других политических нюансов, это мероприятие все же больше сравнивают с другим, уже историческим. Речь о выступлении Геббельса во Дворце спорта в Берлине в 1943 году.

Тогда один из главных идеологов нацизма предложил оставить все распри к победе и провозгласил несколько основных тезисов. Во-первых, нападение на СССР было превентивным; во-вторых, только Германия может побороть угрозу большевиков; в-третьих, немцев может спасти только всеобщая война. Достаточно похоже на общую риторику российской политики, так что и выступление путина перед федеральным собранием вполне может стать чем-то аналогичным геббельсовскому.

А пока путин готовил речь, на Донбассе ситуация у российских вояк ухудшается. Как минимум, об этом свидетельствует, что в Белогоровке кадыровским "штурмовикам" пришлось по меньшей мере 30 раз атаковать только одну (!) улицу.

"Нашего продвижения недостаточно для победы — это не занятие какой-то сопки или балки. Победы достигаются прорывом фронта... Продвижение есть, но оно не для победы", — прокомментировал нынешнюю ситуацию на фронте один из российских военкоров Владлен Татарский.

Известный террорист т.наз. "ДНР" Игорь Гиркин и вовсе считает, что с нынешним руководством россия откровенно проигрывает войну, хотя изначально имела "хорошие шансы" на победу.

Вполне логичен в этой ситуации совет российскому руководству объявить о капитуляции во время обращения путина к федсобранию. Но понятно, что этого не произойдет. Но империя все равно скончается — ее пропаганда уже начинает биться в конвульсиях.