Сигнал не только путину: Климкин объяснил причину визита Байдена в Киев

Своим поступком политик показал Украине, что Штаты являются самым преданным союзником Киева в этой войне

Рабочий визит президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля стал полной неожиданностью как для украинцев, так и для других мировых государств. Серьезно подкосило это и российскую аудиторию, "сгоревшую" от факта пребывания американского лидера в столице воюющего государства. По мнению бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, своим приездом Байден сделал сигнал сразу четырем аудиториям, и россияне только одна из них.

Подробнее он объяснил в интервью OBOZREVATEL. Климкин подчеркнул, что намеки от Байдена разнятся в своем характере в зависимости от того, кто анализирует ситуацию. Например, по отношению к русскому диктатору владимиру путину это возможность оставить последнее слово за собой.

"Байден сознательно приехал также накануне его послания в федеральное собрание. Это тоже аргумент, хотя и не главный, — говорит Павел Климкин. — Он спланировал свой визит в Польшу так, чтобы иметь возможность 21 февраля во второй половине дня говорить и, как говорится, забить гвоздь и добить гвоздь. То есть выступить сначала к речи путина, а потом еще после. То есть путин реально находится под давлением. На все, что бы он ни сказал, все равно Байден забьет последний гвоздь".

Также визитом в Киев Байден передал "привет" европейским политикам, намекнув, что Украину следует поддерживать и дальше — столько времени, сколько понадобится для победы над россией. Не обошлось и без сигнала для Соединенных Штатов: таким образом, политик в который раз утвердил свое президентское лидерство, показав, что не боится находиться в другой стране даже во время кровопролитной войны.

Но в первую очередь своим приездом Джо Байден выразил свое уважение украинскому народу.

"Это символ поддержки накануне годовщины вторжения. Это действительно очень важный символ, поскольку все украинцы понимают, что сейчас Соединенные Штаты – это наш союзник и партнер, друг номер один", — подчеркнул эксминистр.

Напомним, что после посещения украинской столицы Байден отправился в Польшу, как и было предварительно запланировано. Впоследствии в Варшаве он произнес важную речь, в которой не забыл большое внимание уделить именно Украине.

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