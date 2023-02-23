Передача истребителей Украине: Кулеба готов дать Западу гарантии насчет россии

Иностранные партнеры боятся создать самолетами прецедент, что приведет к эскалации

Киев готов предоставить гарантии западным партнерам, что истребители, в которых нуждается украинская армия, не будут использоваться для ударов по территории российской федерации. Об этом говорит глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, подчеркивая важность получения подобной помощи на этом этапе войны. Несмотря на существующий оптимизм у Минобороны относительно вероятной передачи самолетов, вопрос до сих пор остается не закрытым.

Детальнее об этом Кулеба говорил с журналистами SkyNews. Министр заявил, что Украина нуждается в самолетах, чтобы как можно отбросить российскую армию за государственные границы. Это поможет приблизить победу и всеобщее окончание полномасштабной войны.

"Мы используем оружие, которое получаем от партнеров, чтобы наносить удары по России на оккупированных территориях Украины", — напомнил Дмитрий Кулеба обо всех предыдущих "подарках" от западных партнеров.

По его убеждению, так же будет и с истребителями, которые дадут украинским вооруженным силам достаточное преимущество в воздушном пространстве страны. При этом власти готовы давать гарантии: авиация будет использоваться только "для освобождения украинских территорий". Тем самым Кулеба подчеркнул, что военные не собираются применять иностранные истребители для ударов по объектам на территории рф.

Напомним, что ранее Дмитрий Кулеба сообщал, что ни одна из стран-союзников не согласилась отдать Украине новейшие истребители. При этом некоторые члены правительства согласились начать подготовку украинских пилотов, что повышает шансы на успешность подобного соглашения в будущем.

Также "Телеграф" писал, что в США с радостью поддержат любое государство, которое решит отдать Киеву самолеты, в частности F-16.