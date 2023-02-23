Узурпатор в плену диктатора: какое будущее ждет лукашенко и беларусь после поражения рф в войне

Удастся ли самопровозглашённому президенту рб сохранить власть без поддержки кремля

Одновременно с планированием полномасштабного вторжения в Украину кремль работал над стратегией поглощения беларуси. Об этом свидетельствует задокументированный план по интеграции республики в российскую федерацию до 2030 года, пишет издание "Досье", журналисты которого получили доступ к засекреченным материалам. Учитывая, что на момент разработки данного документа владимир путин еще верил в возможность оккупации Киева за три дня, можно предположить, что намерения россии относительно беларуси за это время также претерпели изменений. Тем не менее, переоценить влияние рф на внутреннюю политическую ситуацию соседней республики сложно. Полномасштабная война с Украиной стала фатальной ошибкой владимира путина, а поражение в ней неотвратимо повлияет не только на россию, но и на будущее беларуси.

"Телеграф" спросил у политических экспертов, что может ждать рб после окончания войны в Украине, и есть ли шанс у белорусской оппозиции прийти к власти при жизни двух диктаторов.

Беларусь и послевоенная Украина

Крепкие политические, экономические и социальные связи между беларусью и россией никогда не были секретом для украинского правительства. Впрочем, как и зависимость режима александра лукашенко от всесторонней поддержки со стороны владимира путина. Несмотря на это, непосредственное участие белорусов в российской агрессии против Украины стало для нас ударом ножом в спину.

Что руководило президентом рб, когда он принимал решение стать соучастником геноцида украинского народа — холодный расчет или страх перед кремлем — известно только ему самому. Но какими бы ни были мотивы лукашенко в феврале 2022 года, он просчитался. Через год после начала войны Украина не только остается независимым государством, но и чувствует себя крепче, чем когда-либо. Россия же, на которую сделал ставку белорусский диктатор, превратилась в страну-изгоя и спонсора терроризма, погрязла в санкциях и увлекла за собой на дно своего единственного союзника.

В том, что победа в этой войне будет за Украиной, сомнений уже не остается. В то время как политическая судьба диктаторов после их позорного поражения вызывает массу вопросов. Так, если главу кремля отстранят от власти политически или физически, в россии начнутся внутренние изменения, которые могут привести к дезинтеграции страны.

По словам председателя Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александра Мережко, в таком случае лукашенко останется без поддержки своего покровителя, и ему придется искать пути для собственного выживания. Не исключено, что за помощью он обратится к Украине.

Несмотря на то, что чисто формально дипломатические связи между Украиной и рб разорваны не были, крайне сомнительно, что наше государство станет налаживать конструктивные отношения с лукашенко, даже если они будут носить сугубо прагматичный характер, говорит нардеп.

"Наша позиция заключается в том, что президент беларуси является соучастником преступления агрессии против Украины, ведь с первого дня полномасштабной войны он предоставлял россии свою территорию для вторжения и запуска ракет по украинским городам. Кроме того, не следует забывать, что лукашенко является нелегитимным президентом — узурпатором, захватившим власть в беларуси. Репрессии, которые он внедрял в своей стране, являются преступлением против прав человека. Это делает данное лицо крайне токсичным для сотрудничества. Поэтому говорить о возобновлении отношений с рб, хотя бы на уровне 23 февраля 2022, пока что не приходится. О налаживании отношений формата 2020 года (до президентских выборов в беларуси — прим.ред ) речь идти вообще не может", — говорит Александр Мережко в комментарии "Телеграфу".

По словам политика, единственный сценарий, при котором возобновление связей между нашими государствами станет возможным, это полное изменение политического режима в беларуси и приход к власти демократического правительства.

Беларусь с россией и без

Несмотря на то, что поражение в войне с Украиной станет сильным дестабилизирующим фактором для путинского режима, краха империи может не произойти. Такой вариант развития событий даст лукашенко шанс на сохранение президентского кресла. По словам политического эксперта Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрия Левуся, диктатурная беларусь может существовать исключительно при условии существования тоталитарной россии.

"Путин предоставляет ресурсы для функционирования режима лукашенко, поддерживает его в политическом смысле и "вдохновляет" собственным примером. Не следует забывать, что в 2020 году именно путин спас своего коллегу от госпереворота, отправив в беларусь российских силовиков для подавления протестного движения, активизировавшегося на фоне фальсификации результатов президентских выборов", — отмечает политолог в комментарии "Телеграфу".

Говоря о помощи белорусам со стороны кремля, важно понимать, что она никогда не была бескорыстной. Имперская суть россии в принципе не предполагает возможности действительно дружеских отношений с любым государством. В глазах владимира путина все страны делятся на две категории: потенциальные жертвы для оккупации и враги, несущие угрозу его автократии. Более того, кремль не скрывает своих захватнических амбиций, используя их для заигрывания с электоратом и угроз коллективному Западу.

Так, анонсирование обращения владимира путина к Федеральному собранию 21 февраля сопровождалось информационной кампанией, в рамках которой в российских городах размещались афиши с надписью "граница россии нигде не заканчивается".

В ходе своего выступления диктатор заявил о прекращении участия россии в договоре о стратегических наступательных вооружениях, а также поручил минобороны и Росатому обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Таким образом, путин посылает всему миру сигнал о том, что он не настроен останавливаться на войне в Украине и готов использовать любые методы для достижения своих целей.

Позволив лукашенко остаться у власти в 2020 году, глава кремля навсегда сделал его своим подневольным. Доказательством тому служит использование территории беларуси для вторжения российских оккупантов в Украину. Соглашаясь на фактическое участие в вооруженной агрессии, лукашенко отдавал себе отчет в рисках и возможных последствиях, однако отказать путину не решился.

По словам политического эксперта Дмитрия Левуся, планы кремля поглотить беларусь остаются актуальными, а сегодняшняя политическая изолированность лукашенко будет только способствовать этому процессу. После поддержки путина в войне против Украины у диктатора почти не осталось шансов вернуться к нормальному контакту с Западом и Европой, чтобы продолжать довоенную многовекторную политику.

"Идеология "русского мира" предполагает возвращение всех территорий, которые когда-то были под контролем москвы. Беларусь в этом смысле — один из ключевых объектов, ведь в представлении путина, она ни что иное, как "западная россия". То, что рб до сих пор остается в своих границах, свидетельствует о том, что сейчас кремлю это выгоднее в стратегическом смысле или у него просто нет сил и ресурсов поглотить ее в ближайшее время. Несмотря на это, ползучее присоединение беларуси к россии будет в планах российской власти всегда, без оглядки на то, кто будет сидеть в президентском кресле — путин или условный Навальный. В этом и состоит имперская суть этого государства", — объясняет эксперт.

Беларусь после Лукашенко

Какой бы мощной поддержкой со стороны россии ни пользовался лукашенко, его правление не может быть вечным — рано или поздно президентское кресло освободится в силу объективных обстоятельств. В то же время, это не гарантирует автоматического открытия возможностей для оппозиционных сил и разрушения действующего режима в беларуси.

На протяжении последних 30 лет вся политическая система республики была направлена на обслуживание интересов одного человека и концентрации абсолютной власти в его руках. Сломать механизм, полностью запрограммированный на сохранение диктатуры, следующему кандидату в президенты будет крайне сложно.

По словам Дмитрия Левуся, беларусь слишком привязала себя к россии как в политическом, так и в социальном смысле. Несмотря на то, что у граждан этих государств разные ментальности и политическое мышление, влияние российских силовиков и пропагандистов играет на руку действующему режиму.

"Существенные изменения в белорусском правительстве станут возможны после поражения рф в войне или после ее достаточно сильного ослабления. В 2020 году весь мир увидел, что людей, готовых запускать изменения в республике достаточно, но в институциональном плане они оказались неорганизованными. За время своего правления лукашенко создал систему, которая не дала шанса оппозиции объединяться в серьезные организации и институции, которые могли бы оказывать реальное сопротивление режиму. Реальные шансы у демократических сил рб появятся в случае, если президентское кресло опустеет одновременно с внутренней дестабилизацией в россии", — говорит эксперт.