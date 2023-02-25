россия может передать Ирану истребители: с чем это связано

В Тегеране могут ожидать "многомиллионную помощь" от российского правительства

Иран, недавно частично попавший под действие европейских санкций, может надеяться на получение новых самолетов-истребителей от россии. По мнению представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби, это связано с тем, что иранское правительство усиливает оборонное сотрудничество с Москвой, а также предоставляет оружие для использования в войне с Украиной.

Об этом пишет Politico со ссылкой на брифинг Кирби. Чиновник в беседе с журналистами подчеркнул, что взаимная помощь рф и Ирана является доказанным фактом. В частности, США располагают данными о отправке иранских артиллерийских и танковых снарядов в россию, которая состоялась еще в ноябре 2022 года. Очевидно, это было сделано для дальнейшего получения военного оборудования от кремля.

"россия предлагала беспрецедентное сотрудничество в области обороны, в том числе в отношении ракет, электроники и противовоздушной обороны", - заявил Джон Кирби.

По его словам, кроме истребителей в Тегеране могут надеяться на приобретение ударных вертолетов, радаров, а также учебно-боевых самолетов. Это все обойдется Ирану в "миллиарды долларов".

Что касается сроков передачи подобного оружия россиянам Ирана, информация опубликована не была — Кирби подчеркнул, что этот момент ему обсуждать непозволительно. Однако он подчеркнул, что такое тесное сотрудничество россиян и иранцев может осложнить не только ситуацию в Украине, но и в других странах, в частности, на Ближнем Востоке.

Следует добавить, что факт снабжения россией иранских боеприпасов подтверждает и украинская сторона. В частности, бойцы ВСУ уже смогли затрофеить некоторые боеприпасы и успешно их применяют против оккупантов.

Также "Телеграф" писал, что Иран мог продать Москве не только дроны-камикадзе, но и ударные беспилотники многократного использования.