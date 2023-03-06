россия боится покупать баллистические ракеты у Ирана: в США назвали причину

Запасы собственных боеприпасов у россии стремительно сокращаются

Власти россии пока сомневаются в покупке баллистических ракет у Ирана. В Кремле опасаются, что в ответ на это США могут передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на посла США в НАТО Джулиану Смит. Радиус поражения американских ракет достигает 300 км.

В Америке считают отношения между россией и Ираном "чрезвычайно тревожными". США намерены и дальше посылать пособникам россии сигналы об опасности.

"Эта ситуация, по всей видимости, волнует всех нас. Это тема разговоров в Альянсе. И мы будем продолжать посылать Ирану сигналы об опасности оказания россии материальной поддержки в ее атаках и войне внутри Украины", — сказала Джулиана Смит.

Также посол США в НАТО напомнила, что такие оговорки соответствуют действиям союзников в начале российского вторжения в Украину. Они обнародовали большое количество секретных разведывательных данных, пытаясь сдержать россию и ее союзников. В то же время, мнение оккупантов по баллистическим ракет из Ирана может измениться из-за дефицита собственных боеприпасов, которые уже сократились вдвое.

"Россияне находятся в ужасающей ситуации. Им нужны ракеты", — сказал в комментарии FT один европейский чиновник.

Также известно, что благодаря российским технологиям, которые были предоставлены Ирану в 90-х годах, страна сумела создать самый большой запас баллистических ракет на Ближнем Востоке.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Иран увеличил возможности изготовления ядерного оружия. Количество радиоактивного вещества, необходимого для изготовления атомной бомбы, увеличилось втрое всего за несколько месяцев.