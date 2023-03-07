"Есть невидимая рука": Китай сделал новое заявление о войне в Украине

Пекин, как известно, отказался официально признать россию агрессором, напавшим на суверенное государство

В Китае считают, что Запад виновен в "разжигании огня" войны рф против Украины. На это, по словам нового министра иностранных дел КНР Цинь Ганя, влияет регулярное увеличение поставок оружия Киеву, а также отказ от "мирного плана", представленного Китаем. Напомним, что мирные предложения китайских политиков, несмотря на недовольство США и других стран, понравились москве.

Детальнее об этом сообщает Sky News со ссылкой на пресс-конференцию главы МИД Китая. Цинь Гань подчеркнул, что все попытки свести военное противостояние в Украине к мирным переговорам, регулярно "подрываются". Именно поэтому в Пекине убеждены, что на войну имеет влияние третья сторона.

"Похоже, существует невидимая рука, которая подталкивает к затягиванию и эскалации конфликта и использует "украинский кризис" для обслуживания определенной геополитической повестки дня", — заявил дипломат.

Также он добавил, что Китай выступает за скорейшее начало мирных переговоров, а также призвал уважать "законные интересы всех сторон, касающиеся безопасности".

Отдельно Цинь Гань добавил, что Китай продолжит развивать сотрудничество с российской федерацией. В частности, это планируют сделать из-за того, что "мир становится все более турбулентным". Министр также напомнил, что диктатор владимир путин и председаталь КНР Си Цзиньпин уже давно тесно взаимодействуют, что позволяет двум государствам эффективно развиваться, влияя друг на друга.

Также Гань уже прокомментировал призывы США к Китаю по поводу отказа от поставки россии вооружения. По мнению китайского дипломата, в такие вещи представители других государств вмешиваться не должны. Тем более когда в Вашингтоне регулярно помогают оружием Тайваню. Как известно, в КНР Тайвань считают своей территорией.

"Телеграф" также писал, что на 2023 год Китай значительно увеличил оборонный бюджет. Это уже третий раз за последние годы, когда эта страна усиливает расходы на свою армию.